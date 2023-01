VIBE, Kolaborasi Taeyang BIGBANG dan Jimin BTS

AKHIR pekan lalu, Taeyang BIGBANG dan Jimin BTS resmi merilis lagu kolaborasi mereka yang bertajuk VIBE.

Mengutip dari siaran resmi, Senin (16/1), tidak hanya rilis lintas generasi yang menyatukan superstar dari era yang berbeda itu, lagu tersebut jugamenghubungkan dua boy band K-Pop terbesar untuk pertama kalinya dalam sejarah.

Kolaborasi ini juga merupakan perilisan pertama Taeyang dalam enam tahun. Sehingga, lagu ini pun sudah sangat ditunggu-tunggu para penggemar.

Baca juga: SF9 Jadi Agen Rahasia di EP Terbaru

BIGBANG sendiri merupakan salah satu artis paling berpengaruh dan terkenal di akhir 2000-an dan 2010-an. Mereka adalah yang pertama mendapatkan pengakuan global, tampil di stadion di seluruh dunia untuk jutaan penggemar dalam jumlah yang memecahkan rekor dan telah memengaruhi banyak aksi dalam genre untuk berbagai gaya musik dan produksi sendiri.

Dijuluki Kings of K-Pop, BIGBANG adalah salah satu boy band terlaris sepanjang masa, memenangkan lebih dari 100 penghargaan, berada di Daftar Konser Terbaik New York Times, dan memenangkan Best Worldwide Act di Penghargaan MTV Eropa.

Selain membuat sejarah dengan band, Taeyang juga merupakan artis solo yang berprestasi. Dia merilis empat album yang sangat sukses termasuk dua album yang menduduki #1 di chart Album Dunia Billboard dengan serangkaian hit termasuk Eyes, Nose, Lips, yang memenangkan Song of the Year di semua acara penghargaan utama Korea.

Karena baik Taeyang dan Jimin adalah vokalis dengan kemampuan menari yang luar biasa, kolaborasi mereka sangat lancar dan tanpa cela. Taeyang dan Jimin mengambil bagian dalam komposisi lagu bersama dengan TEDDY, kolaborator lama dan produser untuk Taeyang dan BIGBANG.

TEDDY juga merupakan Produser Utama dan Direktur Kreatif BLACKPINK dan Pendiri THEBLACKLABEL. Yang juga berpartisipasi adalah barisan Penulis Lagu dan Produser yang mapan di Kush, Vince, dan 24 dari THEBLACKLABEL. (Ant/OL-1)