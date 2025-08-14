Headline
Pusat Diminta Atasi Masalah di Pati

Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.

Lirik Lagu Dream Lisa Blackpink Lengkap dengan Terjemahan dan Maknanya!

 Gana Buana
14/8/2025 22:41
Lirik Lagu Dream Lisa Blackpink Lengkap dengan Terjemahan dan Maknanya!
Lirik lagu Dream.(Dok. YouTube)

LISA Blackpink kembali memukau penggemar dengan lagu balada emosional berjudul Dream, yang menjadi salah satu track paling menyentuh di album solonya Alter Ego (rilis 28 Februari 2025). Lagu ini mengangkat kisah nostalgia, kerinduan, dan penyesalan, dibalut melodi lembut yang menyayat hati.

Selain musiknya yang indah, lirik Dream memiliki makna mendalam yang membuat pendengar terbawa suasana. Berikut adalah lirik lengkap Dream Lisa Blackpink beserta terjemahan bahasa Indonesia dan ulasan maknanya.

Profil Singkat Lagu Dream Lisa Blackpink

  • Judul: Dream
  • Artis: Lisa (Blackpink)
  • Album: Alter Ego (2025)
  • Tanggal Rilis: 28 Februari 2025
  • Genre: Ballad / Pop
  • Penulis Lagu: Lisa, Ali Tamposi, Feli Ferraro, Shintaro Yasuda, her0ism
  • Durasi: ±3 menit 20 detik
  • Ciri Khas: Satu-satunya balada di album Alter Ego, mengedepankan vokal emosional Lisa
  • Film Pendek: Dirilis 13-14 Agustus 2025, dibintangi Lisa & Kentaro Sakaguchi, disutradarai Ojun Kwon

Lirik Lagu Dream - Lisa Blackpink 

Verse 1
I've been thinking
That I got no idea what you're thinking
Are you happy? Are you sad?
Are you always gonna hate me for that night in Tokyo?
When it ended, I kinda hoped that it'd be open-ended
But you never looked back
Well, I guess you can't hold on to something once you let it go

Pre-Chorus
But I know a place where we could be us
I know it ain't real, but it's real enough
From sun going down 'til sun coming up
It's like you're here with me

Chorus
Whenever I close my eyes
It's taking me back in time
Been drowning in dreams lately
Like it's 2019, maybe
Whenever I'm missing you
Call you up, but I can't get through
Don't know where you sleep lately
But I'll see you in my dreams, maybe
We can get drunk, drive down on Rose Street
If all that we were is all that we'll ever be
It's bittersweet
At least a girl can dream

Verse 2
I guess that I'm taking what I can get
'Cause I don't get nothing new from your friends
If you got the harder side of the break
Then why is it harder for me to take?
There's so much I might never get to say-ay

Bridge
I know it's only in my mind
Playin' three nights on the stereo
Like a movie scene, DiCaprio
Oh, I put my makeup on just to fall asleep
It's like you're here with me

Chorus (Final)
Whenever I close my eyes
...
Can we be friends at least?

Terjemahan Lirik Lagu Dream Lisa Blackpink

Verse 1
Aku sedang berpikir
Aku tidak tahu apa yang sedang kamu pikirkan
Apakah kamu bahagia? Apakah kamu sedih?
Apakah kamu akan selalu membenciku karena malam itu di Tokyo?
Saat semuanya berakhir, aku berharap itu berakhir terbuka
Namun kamu tak pernah menoleh ke belakang
Kurasa kau tak bisa mempertahankan sesuatu setelah melepaskannya

Pre-Chorus
Tapi aku tahu tempat di mana kita bisa jadi diri kita sendiri
Aku tahu itu tidak nyata, tapi cukup terasa nyata
Dari matahari terbenam hingga matahari terbit
Seolah kamu ada di sini bersamaku

Chorus
Setiap kali aku menutup mata
Itu membawaku kembali ke masa lalu
Akhir-akhir ini aku tenggelam dalam mimpi
Seperti tahun 2019, mungkin
Setiap kali aku merindukanmu
Kutinggali pesan, tapi tak terhubung
Tak tahu di mana kamu tidur belakangan ini
Tapi aku akan melihatmu dalam mimpiku, mungkin
Kita bisa mabuk, berkendara di Rose Street
Jika semua yang kita punya adalah semua yang akan kita dapat
Itu manis sekaligus pahit
Setidaknya seorang gadis bisa bermimpi

Verse 2
Kurasa aku mengambil apa yang bisa kuraih
Karena aku tak mendapatkan kabar baru dari temanmu
Jika kamu yang paling merasakan sakitnya perpisahan
Lalu mengapa aku yang lebih sulit menerimanya?
Banyak hal yang mungkin tak pernah sempat kukatakan

Bridge
Aku tahu itu hanya di pikiranku
Memutar “three nights” di stereo
Seperti adegan film, DiCaprio
Oh, aku merias wajah hanya untuk tidur
Seolah kamu ada di sini bersamaku

Makna Lagu Dream Lisa Blackpink

Dream bercerita tentang seseorang yang masih merindukan mantan kekasihnya dan hanya bisa bertemu dalam mimpi. Liriknya menggambarkan rasa penyesalan, nostalgia, dan keinginan untuk kembali ke masa lalu.

Beberapa poin penting dari makna lagunya:

  • Nostalgia terhadap masa lalu - Lisa menyebut tahun 2019 sebagai momen bahagia yang ingin ia ulang.
  • Kesedihan karena kehilangan -Liriknya penuh dengan perasaan kehilangan seseorang yang tak lagi hadir dalam hidupnya.
  • Mimpi sebagai pelarian - Meski kenyataan pahit, tokoh di lagu ini menemukan kebahagiaan sementara lewat mimpi.

Kesimpulan

Lagu Dream Lisa Blackpink menjadi salah satu karya balada paling menyentuh di tahun 2025. Dengan lirik emosional, melodi lembut, dan suara khas Lisa, lagu ini berhasil menyampaikan pesan tentang kerinduan yang tak berbalas.

Bagi penggemar K-Pop dan BLINK, Dream bukan hanya lagu, tapi juga pengalaman emosional yang memadukan musik dan cerita cinta yang tak terlupakan. (Z-10)



