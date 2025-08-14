Lirik Lagu Dream Lisa Blackpink Lengkap dengan Terjemahan dan Maknanya!

Headline
LISA Blackpink kembali memukau penggemar dengan lagu balada emosional berjudul Dream, yang menjadi salah satu track paling menyentuh di album solonya Alter Ego (rilis 28 Februari 2025). Lagu ini mengangkat kisah nostalgia, kerinduan, dan penyesalan, dibalut melodi lembut yang menyayat hati.
Selain musiknya yang indah, lirik Dream memiliki makna mendalam yang membuat pendengar terbawa suasana. Berikut adalah lirik lengkap Dream Lisa Blackpink beserta terjemahan bahasa Indonesia dan ulasan maknanya.
Verse 1
I've been thinking
That I got no idea what you're thinking
Are you happy? Are you sad?
Are you always gonna hate me for that night in Tokyo?
When it ended, I kinda hoped that it'd be open-ended
But you never looked back
Well, I guess you can't hold on to something once you let it go
Pre-Chorus
But I know a place where we could be us
I know it ain't real, but it's real enough
From sun going down 'til sun coming up
It's like you're here with me
Chorus
Whenever I close my eyes
It's taking me back in time
Been drowning in dreams lately
Like it's 2019, maybe
Whenever I'm missing you
Call you up, but I can't get through
Don't know where you sleep lately
But I'll see you in my dreams, maybe
We can get drunk, drive down on Rose Street
If all that we were is all that we'll ever be
It's bittersweet
At least a girl can dream
Verse 2
I guess that I'm taking what I can get
'Cause I don't get nothing new from your friends
If you got the harder side of the break
Then why is it harder for me to take?
There's so much I might never get to say-ay
Bridge
I know it's only in my mind
Playin' three nights on the stereo
Like a movie scene, DiCaprio
Oh, I put my makeup on just to fall asleep
It's like you're here with me
Chorus (Final)
Whenever I close my eyes
...
Can we be friends at least?
Verse 1
Aku sedang berpikir
Aku tidak tahu apa yang sedang kamu pikirkan
Apakah kamu bahagia? Apakah kamu sedih?
Apakah kamu akan selalu membenciku karena malam itu di Tokyo?
Saat semuanya berakhir, aku berharap itu berakhir terbuka
Namun kamu tak pernah menoleh ke belakang
Kurasa kau tak bisa mempertahankan sesuatu setelah melepaskannya
Pre-Chorus
Tapi aku tahu tempat di mana kita bisa jadi diri kita sendiri
Aku tahu itu tidak nyata, tapi cukup terasa nyata
Dari matahari terbenam hingga matahari terbit
Seolah kamu ada di sini bersamaku
Chorus
Setiap kali aku menutup mata
Itu membawaku kembali ke masa lalu
Akhir-akhir ini aku tenggelam dalam mimpi
Seperti tahun 2019, mungkin
Setiap kali aku merindukanmu
Kutinggali pesan, tapi tak terhubung
Tak tahu di mana kamu tidur belakangan ini
Tapi aku akan melihatmu dalam mimpiku, mungkin
Kita bisa mabuk, berkendara di Rose Street
Jika semua yang kita punya adalah semua yang akan kita dapat
Itu manis sekaligus pahit
Setidaknya seorang gadis bisa bermimpi
Verse 2
Kurasa aku mengambil apa yang bisa kuraih
Karena aku tak mendapatkan kabar baru dari temanmu
Jika kamu yang paling merasakan sakitnya perpisahan
Lalu mengapa aku yang lebih sulit menerimanya?
Banyak hal yang mungkin tak pernah sempat kukatakan
Bridge
Aku tahu itu hanya di pikiranku
Memutar “three nights” di stereo
Seperti adegan film, DiCaprio
Oh, aku merias wajah hanya untuk tidur
Seolah kamu ada di sini bersamaku
Dream bercerita tentang seseorang yang masih merindukan mantan kekasihnya dan hanya bisa bertemu dalam mimpi. Liriknya menggambarkan rasa penyesalan, nostalgia, dan keinginan untuk kembali ke masa lalu.
Beberapa poin penting dari makna lagunya:
Lagu Dream Lisa Blackpink menjadi salah satu karya balada paling menyentuh di tahun 2025. Dengan lirik emosional, melodi lembut, dan suara khas Lisa, lagu ini berhasil menyampaikan pesan tentang kerinduan yang tak berbalas.
Bagi penggemar K-Pop dan BLINK, Dream bukan hanya lagu, tapi juga pengalaman emosional yang memadukan musik dan cerita cinta yang tak terlupakan. (Z-10)
