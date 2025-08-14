Lirik Lagu Dream Lisa Blackpink Lengkap dengan Terjemahan dan Maknanya!

Lirik lagu Dream.(Dok. YouTube)

LISA Blackpink kembali memukau penggemar dengan lagu balada emosional berjudul Dream, yang menjadi salah satu track paling menyentuh di album solonya Alter Ego (rilis 28 Februari 2025). Lagu ini mengangkat kisah nostalgia, kerinduan, dan penyesalan, dibalut melodi lembut yang menyayat hati.

Selain musiknya yang indah, lirik Dream memiliki makna mendalam yang membuat pendengar terbawa suasana. Berikut adalah lirik lengkap Dream Lisa Blackpink beserta terjemahan bahasa Indonesia dan ulasan maknanya.

Profil Singkat Lagu Dream Lisa Blackpink

Judul: Dream

Artis: Lisa (Blackpink)

Album: Alter Ego (2025)

Tanggal Rilis: 28 Februari 2025

Genre: Ballad / Pop

Penulis Lagu: Lisa, Ali Tamposi, Feli Ferraro, Shintaro Yasuda, her0ism

Durasi: ±3 menit 20 detik

Ciri Khas: Satu-satunya balada di album Alter Ego, mengedepankan vokal emosional Lisa

Film Pendek: Dirilis 13-14 Agustus 2025, dibintangi Lisa & Kentaro Sakaguchi, disutradarai Ojun Kwon

Lirik Lagu Dream - Lisa Blackpink

Verse 1

I've been thinking

That I got no idea what you're thinking

Are you happy? Are you sad?

Are you always gonna hate me for that night in Tokyo?

When it ended, I kinda hoped that it'd be open-ended

But you never looked back

Well, I guess you can't hold on to something once you let it go

Pre-Chorus

But I know a place where we could be us

I know it ain't real, but it's real enough

From sun going down 'til sun coming up

It's like you're here with me

Chorus

Whenever I close my eyes

It's taking me back in time

Been drowning in dreams lately

Like it's 2019, maybe

Whenever I'm missing you

Call you up, but I can't get through

Don't know where you sleep lately

But I'll see you in my dreams, maybe

We can get drunk, drive down on Rose Street

If all that we were is all that we'll ever be

It's bittersweet

At least a girl can dream

Verse 2

I guess that I'm taking what I can get

'Cause I don't get nothing new from your friends

If you got the harder side of the break

Then why is it harder for me to take?

There's so much I might never get to say-ay

Bridge

I know it's only in my mind

Playin' three nights on the stereo

Like a movie scene, DiCaprio

Oh, I put my makeup on just to fall asleep

It's like you're here with me

Chorus (Final)

Whenever I close my eyes

...

Can we be friends at least?

Terjemahan Lirik Lagu Dream Lisa Blackpink

Verse 1

Aku sedang berpikir

Aku tidak tahu apa yang sedang kamu pikirkan

Apakah kamu bahagia? Apakah kamu sedih?

Apakah kamu akan selalu membenciku karena malam itu di Tokyo?

Saat semuanya berakhir, aku berharap itu berakhir terbuka

Namun kamu tak pernah menoleh ke belakang

Kurasa kau tak bisa mempertahankan sesuatu setelah melepaskannya

Pre-Chorus

Tapi aku tahu tempat di mana kita bisa jadi diri kita sendiri

Aku tahu itu tidak nyata, tapi cukup terasa nyata

Dari matahari terbenam hingga matahari terbit

Seolah kamu ada di sini bersamaku

Chorus

Setiap kali aku menutup mata

Itu membawaku kembali ke masa lalu

Akhir-akhir ini aku tenggelam dalam mimpi

Seperti tahun 2019, mungkin

Setiap kali aku merindukanmu

Kutinggali pesan, tapi tak terhubung

Tak tahu di mana kamu tidur belakangan ini

Tapi aku akan melihatmu dalam mimpiku, mungkin

Kita bisa mabuk, berkendara di Rose Street

Jika semua yang kita punya adalah semua yang akan kita dapat

Itu manis sekaligus pahit

Setidaknya seorang gadis bisa bermimpi

Verse 2

Kurasa aku mengambil apa yang bisa kuraih

Karena aku tak mendapatkan kabar baru dari temanmu

Jika kamu yang paling merasakan sakitnya perpisahan

Lalu mengapa aku yang lebih sulit menerimanya?

Banyak hal yang mungkin tak pernah sempat kukatakan

Bridge

Aku tahu itu hanya di pikiranku

Memutar “three nights” di stereo

Seperti adegan film, DiCaprio

Oh, aku merias wajah hanya untuk tidur

Seolah kamu ada di sini bersamaku

Makna Lagu Dream Lisa Blackpink

Dream bercerita tentang seseorang yang masih merindukan mantan kekasihnya dan hanya bisa bertemu dalam mimpi. Liriknya menggambarkan rasa penyesalan, nostalgia, dan keinginan untuk kembali ke masa lalu.

Beberapa poin penting dari makna lagunya:

Nostalgia terhadap masa lalu - Lisa menyebut tahun 2019 sebagai momen bahagia yang ingin ia ulang.

Kesedihan karena kehilangan -Liriknya penuh dengan perasaan kehilangan seseorang yang tak lagi hadir dalam hidupnya.

Mimpi sebagai pelarian - Meski kenyataan pahit, tokoh di lagu ini menemukan kebahagiaan sementara lewat mimpi.

Kesimpulan

Lagu Dream Lisa Blackpink menjadi salah satu karya balada paling menyentuh di tahun 2025. Dengan lirik emosional, melodi lembut, dan suara khas Lisa, lagu ini berhasil menyampaikan pesan tentang kerinduan yang tak berbalas.

Bagi penggemar K-Pop dan BLINK, Dream bukan hanya lagu, tapi juga pengalaman emosional yang memadukan musik dan cerita cinta yang tak terlupakan. (Z-10)