17 Film Kentaro Sakaguchi sebelum Beradu Akting dengan Lisa Blackpink

KENTARO Sakaguchi adalah aktor dan model asal Jepang yang berhasil mencuri hati penggemar Asia berkat pesona visual dan kemampuan aktingnya yang alami. Sejak debutnya di dunia hiburan, Kentaro Sakaguchi telah membintangi berbagai film layar lebar, drama televisi, hingga proyek internasional.

Kariernya kini mencapai babak baru lewat kolaborasi dalam film pendek Dream bersama Lisa Blackpink yang resmi dirilis pada Rabu (14/8).

Sejak awal debutnya, Kentaro Sakaguchi aktif membintangi film-film populer Jepang dengan genre beragam, mulai dari drama romantis, komedi, hingga thriller. Artikel ini membahas daftar lengkap film Kentaro Sakaguchi, termasuk sinopsis singkat dan peran yang ia mainkan hingga karyanya terbaru bersama Lisa Blackpink di video musik Dream.

1. My Love Story!! (Ore Monogatari!!, 2015)

Kentaro berperan sebagai Makoto Sunakawa, sahabat dari tokoh utama yang memiliki karakter tenang dan penuh perhatian. Film ini diadaptasi dari manga populer ber-genre komedi romantis.

2. No Longer Heroine (Heroine Shikkaku, 2015)

Dalam film adaptasi manga ini, Kentaro memerankan Kosuke Hiromitsu, yang menambah konflik romantis dalam kisah cinta segitiga.

3. Our Little Sister (Umimachi Diary, 2015)

Ia memerankan Tomoaki Fujii, kekasih salah satu tokoh utama. Film ini diakui secara kritis dan memenangkan banyak penghargaan berkat cerita keluarga yang hangat.

4. The Kodai Family (Kodaike no Hitobito, 2016)

Kentaro tampil sebagai Kohei Kishimoto dalam film drama keluarga yang dibumbui unsur romansa dan komedi.

5. The Inerasable (Zange: Sunde wa Ikenai Heya, 2016)

Berperan sebagai Tetsuo Misawa, Kentaro hadir dalam film horor misteri penuh ketegangan.

6. Narratage (2017)

Kentaro memerankan Reiji Ono dalam film romantis penuh emosi bersama Jun Matsumoto dan Kasumi Arimura.

7. The 100th Love with You (Kimi to 100 Kaime no Koi, 2017)

Sebagai Riku Hasegawa, ia bermain dalam kisah romantis fantasi yang menyentuh hati.

8. Color Me True (Tonight, at the Movies, 2018)

Kentaro memerankan Kenji, seorang pembuat film yang jatuh cinta pada karakter dari layar perak yang muncul di dunia nyata.

9. Brave Father Online: Our Story of Final Fantasy XIV (2019)

Film drama ini mengangkat kisah hubungan ayah-anak melalui game Final Fantasy XIV. Kentaro memerankan salah satu tokoh utama.

10. Dragon Quest: Your Story (2019) – Film Animasi

Kentaro mengisi suara Prince Harry (Henry) dalam adaptasi animasi dari game populer Dragon Quest V.

11. Signal the Movie (2021)

Ia kembali sebagai Kento Saegusa, anggota tim penyidik kasus dingin, melanjutkan kisah dari serial TV populer.

12. The Last 10 Years (Yomei 10 Nen, 2022)

Kentaro memerankan Kazuto Manabe dalam drama romantis penuh haru.

13. Hell Dogs (2022)

Dalam thriller penuh aksi ini, Kentaro berperan sebagai Hideki Murooka.

14. Side By Side: Tonari ni Iru Hito (2023)

Kentaro memerankan Miyama dalam drama emosional bertema persahabatan dan kesepian.

15. The Parades (2024)

Berperan sebagai Akira, Kentaro hadir dalam film bernuansa fantasi yang menyentuh.

16. The Sunflower on the Shogi Board (Banjo no Himawari, 2025)

Kentaro memerankan Keisuke Kamijo dalam film yang menggabungkan shogi dan drama kehidupan.

17. Dream (2025) – Film Pendek Kolaborasi dengan Lisa Blackpink

Proyek internasional ini mempertemukan Kentaro Sakaguchi dengan Lisa Blackpink dalam sebuah film pendek Dream penuh visual memukau. Kolaborasi ini menjadi sorotan internasional karena mempertemukan dua ikon Asia dalam satu karya yang puitis.

Kesimpulan

Film-film Kentaro Sakaguchi mencakup berbagai genre, dari romansa hingga thriller. Popularitasnya semakin meluas, terutama setelah tampil bersama Lisa Blackpink dalam film pendek Dream yang menjadi salah satu proyek paling dinantikan tahun 2025. (Z-10)