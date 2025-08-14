17 Film Kentaro Sakaguchi sebelum Beradu Akting dengan Lisa Blackpink

Headline
Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.
KENTARO Sakaguchi adalah aktor dan model asal Jepang yang berhasil mencuri hati penggemar Asia berkat pesona visual dan kemampuan aktingnya yang alami. Sejak debutnya di dunia hiburan, Kentaro Sakaguchi telah membintangi berbagai film layar lebar, drama televisi, hingga proyek internasional.
Kariernya kini mencapai babak baru lewat kolaborasi dalam film pendek Dream bersama Lisa Blackpink yang resmi dirilis pada Rabu (14/8).
Sejak awal debutnya, Kentaro Sakaguchi aktif membintangi film-film populer Jepang dengan genre beragam, mulai dari drama romantis, komedi, hingga thriller. Artikel ini membahas daftar lengkap film Kentaro Sakaguchi, termasuk sinopsis singkat dan peran yang ia mainkan hingga karyanya terbaru bersama Lisa Blackpink di video musik Dream.
Kentaro berperan sebagai Makoto Sunakawa, sahabat dari tokoh utama yang memiliki karakter tenang dan penuh perhatian. Film ini diadaptasi dari manga populer ber-genre komedi romantis.
Dalam film adaptasi manga ini, Kentaro memerankan Kosuke Hiromitsu, yang menambah konflik romantis dalam kisah cinta segitiga.
Ia memerankan Tomoaki Fujii, kekasih salah satu tokoh utama. Film ini diakui secara kritis dan memenangkan banyak penghargaan berkat cerita keluarga yang hangat.
Kentaro tampil sebagai Kohei Kishimoto dalam film drama keluarga yang dibumbui unsur romansa dan komedi.
Berperan sebagai Tetsuo Misawa, Kentaro hadir dalam film horor misteri penuh ketegangan.
Kentaro memerankan Reiji Ono dalam film romantis penuh emosi bersama Jun Matsumoto dan Kasumi Arimura.
Sebagai Riku Hasegawa, ia bermain dalam kisah romantis fantasi yang menyentuh hati.
Kentaro memerankan Kenji, seorang pembuat film yang jatuh cinta pada karakter dari layar perak yang muncul di dunia nyata.
Film drama ini mengangkat kisah hubungan ayah-anak melalui game Final Fantasy XIV. Kentaro memerankan salah satu tokoh utama.
Kentaro mengisi suara Prince Harry (Henry) dalam adaptasi animasi dari game populer Dragon Quest V.
Ia kembali sebagai Kento Saegusa, anggota tim penyidik kasus dingin, melanjutkan kisah dari serial TV populer.
Kentaro memerankan Kazuto Manabe dalam drama romantis penuh haru.
Dalam thriller penuh aksi ini, Kentaro berperan sebagai Hideki Murooka.
Kentaro memerankan Miyama dalam drama emosional bertema persahabatan dan kesepian.
Berperan sebagai Akira, Kentaro hadir dalam film bernuansa fantasi yang menyentuh.
Kentaro memerankan Keisuke Kamijo dalam film yang menggabungkan shogi dan drama kehidupan.
Proyek internasional ini mempertemukan Kentaro Sakaguchi dengan Lisa Blackpink dalam sebuah film pendek Dream penuh visual memukau. Kolaborasi ini menjadi sorotan internasional karena mempertemukan dua ikon Asia dalam satu karya yang puitis.
Film-film Kentaro Sakaguchi mencakup berbagai genre, dari romansa hingga thriller. Popularitasnya semakin meluas, terutama setelah tampil bersama Lisa Blackpink dalam film pendek Dream yang menjadi salah satu proyek paling dinantikan tahun 2025. (Z-10)
