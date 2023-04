Lirik dan Terjemahan Lagu Shoong Kolaborasi Taeyang Lisa Blackpink

TAEYANG Bigbang resmi meluncurkan single kolaborasi bersama Lisa Blackpink ‘Shoong!’, Selasa (25/4). Peluncuran single ini berbarengan dengan peluncuran mini album terbarunya Down to Earth.

Kolaborasi keduanya ini sangatlah dinanti oleh para penggemar. Hal ini mengingat keduanya dikenal tidak hanya memiliki suara yang indah, namun juga sangatlah berbakat dalam dance.

Berikut ini pun lirik lagu Shoong! (슝!) milik Taeyang Bigbang feat Lisa Blackpink lengkap dengan terjemahannya.

(Taeyang)

Oh (Oh)

Neoreul bomyeon nae simjangeun kung

Saat aku melihatmu, jantungku berdebar kencang

Nae siseoneun neoreul hyanghae zoom (Zoom)

Mataku melihatmu, zoom (Zoom)

Eonjedeunji eodirado vroom, vroom

Kapan saja, di mana saja, vroom, vroom

Yeah, oneul neoneun paransaek (Yeah)

Ya, hari ini kamu dingin (Ya)

Pyeongsoboda jogeum chagapge (Yeah)

Sedikit lebih dingin dari biasanya (Ya)

Uri yojeum yejeon gatji antago

Bahkan jika aku mengatakan bahwa kita tidak sama dari hari-hari sebelumnya

Malhaedo useoneomgyeo that's all I know

Kami menertawakannya, hanya itu yang aku tahu

Eorinae gateun nae jangnan

Lelucon kekanak-kanakanku

Jinsimi anya nan nah, nah

Aku tidak serius, nah, nah

Aljana naegen gyeolguk neoppuningeol

Kau tahu itu benar, pada akhirnya kau satu-satunya untukku

Neoegеro dallyeoganeun jung

Berlari ke arahmu

Ramboreuginiboda ppalli syung

Lebih cepat dari Lamborghini, shoong

Dochakjinеun eonjena you

Tujuannya selalu kamu

I’m like shoong-oong-oong, oong-oong-oong

Aku seperti shoong-oong-oong, oong-oong-oong

Neoegero dallyeoganeun jung

Berlari ke arahmu

Nega joahadeon naui chum

Kau menyukai bagaimana aku menari

Don't you worry, I'm coming soon

Jangan khawatir, aku akan segera datang

Like shoong-oong-oong, oong-oong-oong

Seperti shoong-oong-oong, oong-oong-oong

Shoong, shoong, shoong

Shoong shoong shoong

Shoong, shoong, shoong

Shoong shoong shoong

Neoegero dallyeoganeun jung

Berlari ke arahmu

Shoong, shoong, Shoong

Shoong shoong shoong

Ramboreuginiboda ppalli syung

Lebih cepat dari Lamborghini, shoong

(Lisa)

Coming for you in the fast lane

Datang untukmu di jalur cepat

Got me all fired up full gas tank

Membuatku bersemangat, tangki bensin penuh

Put the pedal to the floor when I hit the door

Letakkan pedal ke lantai saat aku menabrak pintu

Give me everything you got like the bank is owed, yeah

Beri aku semua yang kamu punya seperti bank berutang, ya

You pull up in the lambo

Kau berhenti di Lambo '

With that drip that shit like candles

Dengan tetesan seperti lilin

And I lose my grip where the handle

Dan aku kehilangan peganganku, di mana pegangannya?

And I’d choose you over the band doe

Dan aku akan memilihmu daripada band doe

You keep my engine on purr

Kau menjaga mesinku tetap menyala,

You could never get swerved

kau tidak akan pernah bisa banting setir

How you move round the curves make me, ooh

Bagaimana kau bergerak di tikungan membuatku, ooh

You got that thing that I want

Kau mendapatkan hal yang aku inginkan,

Know your love hit the spot

cintamu tepat sasaran

And you never should stop, baby, shoong

Dan aku tidak boleh berhenti, sayang, shoong

(Pre-Chorus)

Machi sarangeun buljangnan

Cinta itu seperti bermain api

Gatda hajiman nan nah, nah

Hal yang sama tapi aku, nah, nah

Aljana naegen ojik neoppuningeol

Kau tahu itu benar, kau satu-satunya untukku

(Taeyang)

Neoegero dallyeoganeun jung

Berlari padamu (Skrrt)

Ramboreuginiboda ppalli syung

Lebih cepat dari Lamborghini, shoong (shoong)

Dochakjineun eonjena you

Tujuannya selalu kamu

I'm like shoong-oong-oong, oong-oong-oong

Aki seperti shoong-oong-oong, oong-oong-oong

Neoegero dallyeoganeun jung

Berlari untukmu (Ya)

Don't you worry, I'm coming soon

Jangan khawatir, aku akan segera datang (Segera)

Nega joahadeon naui chum

Kau menyukai bagaimana aku menari

Like shoong-oong-oong, oong-oong-oong

Seperti shoong-oong-oong, oong-oong-oong

Shoong, shoong, shoong

Shoong shoong shoong

Shoong, shoong, shoong

Shoong shoong shoong

Neoegero dallyeoganeun jung

Berlari ke arahmu

Shoong, shoong, shoong

Shoong shoong shoong

Ramboreuginiboda ppalli syung

Lebih cepat dari Lamborghini, shoong

Shoong shoong shoong

Shoong shoong shoong (Z-10)