Here I Stand Antar Treasure Lakukan Debut di Puncak Billboard Japan Hot 100

SINGLE Jepang pertama milik grup idola K-pop TREASURE, Here I Stand, yang dirilis 29 Maret lalu, melakukan debut di posisi pertama Billboard Japan Hot 100 dan Hot Animation pada Rabu (5/4). Hal itu dilansir TREASURE di laman Twitter resmi mereka.

Billboard Japan Hot 100 menggabungkan data penjualan fisik dan digital, audio streaming, pemutaran radio, penayangan video, data karaoke.

Single Here I Stand berisi lagu Here I Stand, BEAUTIFUL (Ballad ver), dan bonus trek dari rekaman langsung tur Jepang grup bertajuk TREASURE JAPAN ARENA TOUR 2022-23~HELLO~, yakni JIKJIN, BOY, dan HELLO.

Here I Stand digunakan sebagai lagu tema anime Black Clover The Movie: Sword of the Wizard King, yang akan tayang pada 16 Juni 2023 di bioskop Jepang dan Netflix.

Sebelumnya, TREASURE mengisi lagu tema ending anime televisi Black Clover berjudul BEAUTIFUL. Salah satu personel TREASURE, Yoshinori berpartisipasi dalam penulisan lirik lagu itu.

TREASURE, saat ini, masih menggelar tur konser perdana bertema 2023 TREASURE TOUR (HELLO). Tur ini memasukkan Indonesia ke dalamnya. Di tanah air, konser berlangsung pada 18 dan 19 Maret 2023.

Mereka akan menyambangi Singapura, Manila, dan Makau untuk melakukan tur konser perdana bertajuk 2023 TREASURE TOUR HELLO pada April 2023.

TREASURE juga dijadwalkan menghadiri perhelatan Summer Sonic 2023 pada 19 Agustus 2023 di Osaka dan 20 Agustus 2023 di Tokyo, Jepang. (Ant/Z-1)