Penyanyi Berjulukan Queen Of Galau Terry Shahab Tebar Virus Kepiluan

Penyanyi wanita dengan julukan Queen Of Galau sepertinya akan tetap dipertahankan oleh Terry Shahab, julukan penyanyi dengan spesialis lagu menyayat hati ini telah lama menempel di diri Terry.

Sejak awal kemunculannya di belantika musik Indonesia, dirinya selalu hadir dengan lagu-lagu yang sanggup membuat para pendengarnya menitikkan air mata.

Lagu seperti anji Manismu, Harusnya Kau Pilih Aku, Butiran Debu adalah beberapa lagu milik Terry yang sukses menjadi hits dan masih dinikmati oleh para pencinta musik pop tanah air sampai saat ini.

“Lagu-lagu ini tidak jauh dari yang saya alami, jadi mungkin ini yang bisa membuat saya bisa menjiwai lagu-lagu yang aku bawakan,” ujar Terry.

Mengawali karier sebagai penyanyi latar untuk Dewa 19 dan Audi, Terry akhirnya dapat kesempatan untuk berduet dengan Rio Febrian dalam lagu Katakanlah di tahun 2004. Disusul dengan solo pertamanya lewat lagu yang berjudul Hatiku Beku untuk album penghormatan Koes Plus, Now and Forever di tahun yang sama. Terry kemudian mulai dikenal di industri musik Indonesia.

Sampai saat ini Terry sudah merilis tiga buah album solo yaitu Terry (2006), Are You Ready (2011) dan Indah (2014). Walaupun beberapa tahun lalu sempat tidak terlalu aktif dalam dunia tarik suara dikarenakan harus fokus dengan kehidupan pribadinya sebagai seorang ibu, kini Terry merasa sudah siap untuk kembali menekuni profesinya sebagai seorang penyanyi.

Bulan April 2022 lalu, Terry kembali sukses menebarkan virus kegalauan di kuping penikmat musik melalui single yang berjudul Aku Rela. Sesuai judulnya, lagu ini menceritakan tentang bagaimana merelakan seseorang yang sudah menjadi bagian dari kehidupan kita. “Ikhlas bukan hal yang mudah. Lirik lagu ini menggambarkan sebuah keikhlasan dengan indah. Itu yang membuatku tertarik saat ditawarkan untuk menyanyikan lagu ini," Terry menjelaskan. (B-4)