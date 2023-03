Gandeng Erick The Architect, Jungle Rilis Single Candle Flame

DUO produser asal Inggris, Jungle, kembali lewat single dan video klip terbaru mereka Candle Flame, yang menampilkan Erick The Architect dan diambil dari album keempat mereka, VOLCANO, yang akan dirilis pada 11 Agustus 2023 mendatang.

Album VOLCANO merupakan kelanjutan dari album Jungle sebelumnya, Loving In Stereo, yang sukses membawa mereka ke posisi #3 di chart album Inggris dan posisi #1 di chart Billboard Dance Albums di Amerika Serikat (AS), yang membawa mereka tampil sebagai musisi pembuka tur Happier Than Ever Billie Eilish.

Diwarnai irama disco, soul, dan hip hop khas Jungle, Candle Flame menampilkan ritme lincah dari Erick The Architect dan membawa energi adiktif nan berani yang tentunya akan menjadi favorit para pendengar di tur Jungle yang akan segera dilangsungkan di akhir tahun ini.

Jungle berbagi, "Kami, Jungle, dengan bangga membagikan rilisan terbaru kami, Candle Flame. Kami ingin menciptakan lagu yang personal, relatable, dan mengeksplorasi naik turunnya hubungan cinta dengan cara yang authentic."

"Kami sangat senang bisa berkolaborasi dengan Erick The Architect yang membawa perspektif dan talenta uniknya ke dalam lagu ini. Candle Flame merepresentasikan apa yang kami pegang sebagai sebuah band, kreativitas dan komitmen untuk membuat musik yang menyentuh hati dan pikiran para penggemar kami. Kami tak sabar bagi para pendengar untuk menikmatinya, dan kami harap ini akan membawa sukacita dan inspirasi bagi mereka," lanjut duo tersebut.

Energi bebas dalam album VOLCANO merefleksikan bagaimana album ini terbuat lewat proses yang sangat organik.

J dan T mulai menulis materi album VOLCANO sebelum bertolak tur, tepatnya saat mereka sedang menginap di sebuah Airbnb di Los Angeles.

Album ini kemudian diselesaikan di lokasi favorit mereka di London, yaitu Studio B di Metropolis Studios. Kali ini, Jungle berambisi memasukkan berbagai suara dalam album ini.

Selain Erick The Architect, mereka juga berkolaborasi kembali dengan Bas (yang sebelumnya tampil di album Loving In Stereo di single Romeo) untuk Pretty Little Thing, serta berbagai musisi lainnya seperti Roots Manuva, Channel Tres dan JNR Williams.

Artwork album VOLCANO melanjutkan tampilan elegan dan minimalis dari tiga album mereka sebelumnya, dengan desain yang sama, namun dengan palet warna yang berbeda dan lebih hangat untuk menampilkan nuansa musim panas.

Dua personil Jungle, J dan T, merupakan dua sahabat dari kawasan Shepherd's Bush, London.

Album perdana mereka berhasil meraih nominasi Mercury Prize, yang kemudian dilanjutkan dengan album For Ever dan Loving In Stereo – yang mengumpulkan lebih dari 1 miliar stream hingga saat ini dan mendapatkan berbagai sambutan hangat dari beragam media Asia.

Sepanjang karier mereka, Jungle telah tampil di berbagai benua, mulai dari Kuala Lumpur hingga Moskow, dan memenangkan hati para pecinta musik di berbagai festival musik ternama dunia meliputi Glastonbury, Coachella, Bonnaroo, Lollapalooza, dan telah menggelar konser di Alexandra Palace dan O2 Academy Brixton.

Koreografi dan musik mereka yang visioner juga merupakan aspek penting dari identitas Jungle, yang dikenal dengan naratif visual yang ambisius di berbagai lagu di album mereka sebelumnya, Loving In Stereo. (RO/Z-1)