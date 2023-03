Gandeng Monica Karina, Kara Chenoa Rilis Please Don't Find Closure

SOLOIS Kara Chenoa menghadirkan lagu baru yang berjudul Please Don't Find Closure dengan menggandeng penyanyi perempuan Monica Karina.

Menariknya, lagu duet itu menjadi karya R&B ballad perdana Kara selama berkarier menjadi musisi.

"Ini merupakan lagu terberat yang pernah gue tulis. It is so raw, an emotional and rollercoaster song for me," terang Kara dalam siaran pers, dikutip Senin (27/3).

Baca juga: Kara Chenoa Buka 2023 Lewat Single Simple Crush

Lagu itu, menurut Kara, bisa menunjukkan dua sisi dalam hubungan entah itu menggambarkan hubungan toksik atau menggambarkan kejujuran.

Lagu R&B bertempo lambat ini diciptakan Kara bersama Monica Karina dan Monty Hasan.

Monty Hasan dipercayakan mengambil bagian menjadi produser di lagu berdurasi empat menit itu.

Baca juga: Kolaborasi Kenny Gabriel, Jelita, dan Kara Chenoa Lahirkan Grapevine

Kara berharap lagu terbarunya bisa diterima dengan baik oleh pendengar musik di Indonesia.

"Lagu ini dengan liriknya mungkin akan diterima dengan respons yang berbeda untuk masing-masing orang. Semoga kalian menyukainya," kata Kara.

Please Don't Find Closure sudah hadir dan bisa dinikmati di seluruh digital streaming platform di Indonesia.

Kara Chenoa memulai kariernya sejak 2018, pada 2022 lalu ia merilis dua buah lagu bersama Warner Music Indonesia.

Lagu pertamanya Missus Superficial menjadi penanda debutnya bersama label Stacks, Urban Division dari Warner Music Indonesia.

Lagu keduanya adalah Shoe, single ini menjadi bagian dari proyek kompilasi Asiatic Records/Warner Music Asia dalam 2nd Asiatic.wav.

Di awal 2023, Kara kembali berkarya bersama Jinan Laetitia dan Jevin Julian memberikan warna baru di lagu The One, lagu original dari grup musik MALIQ & D'Essentials. (Ant/Z-1)