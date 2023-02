Juara British Pop Idol, Gareth Gates ,Jadi Opening Act Konser Blue di Jakarta

SELASA (14/2), Color Asia Live akan mengadakan konser boyband asal Inggris, Blue, di Pullman Jakarta Central Park. Antony Costa, Duncan James, Lee Ryan, dan Simon Webbe akan memeriahkan momen Valentine 2023 bersama para pengemar mereka.

Gareth Gates, yang merupakan pemenang ajang pencarian bakat British Pop Idol akan turut hadir untuk menjadi pembuka di konser tersebut.

“Color Asia Live ingin menampilkan kembali Blue di Indonesia sekaligus bernostalgia dengan tembang-tembang hits Blue dan memeriahkan momen valentine nanti,” tutur managing director Color Asia Live David Ananda di Hotel Pullman Jakarta Central Park, Selasa (31/1).

Konser ini bertajuk 20th Anniversary Heart & Soul Tour. Blue akan membawakan lagu-lagu hits mereka selama 90 menit seperti All Rise, One Love, If You Comeback, dan Guilty. Boyband Blue akan memperingati ulang tahun yang ke-20 tahun menghibur pecinta konser.

General Manager Pullman Jakarta Central Park Sylvain Laroche mengungkapkan pihaknya telah siap menerima anggota Blue beserta kru mereka.

“Konser tersebut merupakan sebuah kesempatan yang bagus saat Anda tidak tahu harus apa pada hari kasih sayang nanti,” lanjut Sylvain.

Tiket sudah bisa dibeli di tiket.com juga website www.bluevaletine2023.com terdiri dari 3 kategori.

BLUE ZONE atau standing festival – Rp 1.150.000

DIAMOND VVIP atau numbered seating – Rp 1.950.000 (termasuk coklat dan minuman)

GOLD atau free seating – Rp 1.250.000

*Harga tersebut tidak termasuk pajak dan biaya administrasi sebesar 20%. (OL-1)