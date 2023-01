Musisi Legendaris David Crosby Tutup Usia

DAVID Crosby, musisi legendaris dari era 1960-an dan 1970-an yang terkenal lewat the Byrds dan kemudian kuartet Crosby, Stills, Nash, and Young meninggal dunia di usia 81 tahun.

Musisi yang masuk di Rock and Roll Hall of Fame itu terkenal karena gaya bermain gitarnya, melodinya yang mendayu, dan liriknya yang jujur.

Dalam karier musiknya selama enam dekade, vokalis, gitaris, dan komposer itu menghasilkan sejumlah lagu balada kenamaan.

Terkenal karena kumis lebatnya dan penampilannya yang santai, kerap hanya mengenakan jeans dan flannel, dia melahirkan karya yang padat harmoni termasuk lagu Ginnevere yang dibawakan Crosby, Stills, Nash, and Young

Namun, dia juga bisa melahirkan musik yang keras seperti Almost Cut My Hair, yang liriknya menggarisbawahi sikap antikemampanan pada eranya.

Lahir pada 14 Agustus 1941, Crosby merupakan putra kedua sinematografer peraih Piala Oscar Floyd Crosby.

Saat SMA, Crosby bergabung dalam rama musikal sebelum kemudian mengambil jurusan drama di perguruan tinggi. Namun, dia memutuskan untuk dropout karena ingin berkarier di musik.

Awal kariernya berjalan dengan lambat sebelum Crosby bertermu dengan Terry Callier, yang memperkenalkannya dengan jim McGuinn, pendiri The Byrds.

The Byrds menjadi terkenal kala membawakan lagu milik Bob Dylan, Mr Tambourine Man.

The Byrds kemudian melahirkan sejumlah lagu hit termasuk Turn! Turn! Turn! dan Eight Miles High.

Namun, Crosby kemudian berselisih dengan rekan-rekannya di The Byrds yang memecatnya pada 1967.

"Saya adalah orang yang sulit," ujar Crosby mengenai perpisahannya dengan The Byrds dalam film dokumenter produksi 2019 David Crosby: Remember My Name. "Ego besar tanpa otak. Benar-benar bodoh."

Dia kemudian kerap bermain bersama dengan Stephen Stills dan keduanya kemudian membentuk trio dengan Graham Nash, yang baru saja meninggalkan The Hollies.

Crosby, Stills, and Nash meraih sukses dengan merilis sejumlah lagu hit termasuk Suite: Judy Blue Eyes dan Marrakesh Express.

Neil Young kemudian bergabung dan kuartet itu merilis ejumlah lagu hits pada 1960-an termasuk Ohio dan Woodstock. (AFP/OL-1)