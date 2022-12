Selebgram Bella Queen Ikut Gerakan Kebaya Goes to UNESCO

BELAKANGAN ini, gerakan Kebaya Goes to UNESCO tengah ramai dilakukan dan digaungkan banyak pihak. Gerakan tersebut merupakan upaya pendaftaran kebaya sebagai intagible heritage atau Warisan Tak Benda ke Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO) agar tetap lestari dan mendunia.

Kebaya ialah salah satu pakaian tradisional wanita Indonesia yang terbuat dari kain tipis seperti katun hingga brokat dan biasa dikenakan saat acara resmi. Dukungan dari setiap elemen masyarakat tentu menjadi langkah awal agar kebaya mendapat pengakuan sebagai warisan budaya Indonesia yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu.

Selebgram sekaligus model asal Surabaya, Bella Queen, turut menyemarakkan gerakan Kebaya Goes to UNESCO. Pada Rabu (21/12), Bella Queen mengunggah foto di Instagram yang memperlihatkan dirinya bersama ibu-ibu sosialita Indonesia mengenakan pakaian tradisional kebaya dengan anggun saat acara Kebaya Goes to UNESCO pada September 2022 di Bangkok, Thailand.

Pengakuan dari UNESCO nyatanya tak bisa diperoleh dengan mudah dan harus melalui proses panjang. Di laman Instagram-nya @bella_bellaqueen, wanita kelahiran 1994 yang bernama asli Nabila Septiani ini menjelaskan bahwa salah satu persyaratan pengajuan ke UNESCO sebagai warisan budaya ialah negara harus bisa membuktikan bahwa budaya tersebut sudah ada dan dipakai minimal selama 25 tahun.

"Dokumen sudah membuktikan pemakaian kebaya di Nusantara telah berlangsung selama ratusan tahun sejak zaman Belanda. Contoh yang banyak dokumentasi sejarahnya ialah foto RA Kartini berkebaya sejak 1900-an. Artinya, sudah terhitung kurang lebih selama 122 tahun dari sekarang," jelasnya.

Sebagai seorang selebgram dan menunjukkan wujud kecintaan terhadap warisan budaya Indonesia, Bella Queen merasa perlu untuk ikut serta menyuarakan gerakan Kebaya Goes to UNESCO di akun media sosialnya yang telah memiliki lebih dari 56 ribu pengikut. Harapannya, semakin banyak masyarakat yang lebih menyadari dan bisa tergerak untuk turut andil mendukung gerakan tersebut.

Tak hanya seorang selebgram dan model, ia juga mendapatkan gelar Duta Antinarkoba dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur. Dia aktif menggaungkan sosialisasi gerakan melawan narkoba kepada masyarakat. Dia pun mulai terjun ke dunia seni peran dengan menjadi pemeran tambahan di serial televisi Lara Ati yang tayang pada Agustus-September 2022 di SCTV. (OL-14)