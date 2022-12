Kembali Bermusik, KARA Mengaku Bahagia

GRUP idola K-pop legendaris KARA mengungkapkan kebahagiaan mereka dapat kembali bermusik setelah tujuh tahun lamanya tidak menyapa para penggemar mereka.

"Kupikir hampir tidak mungkin (untuk bersatu kembali sebagai grup)," kata Seungyeon, dikutip dari Yonhap, Jumat (9/12).

"Saya pikir, kita harus mencoba membuat (album) ini menjadi hal terkecil yang bisa kita lakukan bersama tahun ini, dan kami telah sampai sejauh ini. Saya masih tidak percaya, dan merasa bangga dengan rekan di grup dan penggemar," imbuhnya.

Baca juga: Hiatus Tujuh Tahun, KARA akan Lakukan Comeback

KARA kembali melalui mini album (EP) bertajuk MOVE AGAIN, yang merupakan penanda 15 tahun debut dari grup.

Agensi hiburan RBW mengatakan semua anggota berpartisipasi dalam penulisan lagu dan produksi album untuk menyelesaikan sebuah karya yang memiliki warna unik KARA.

Di sisi lain, Nicole menambahkan album itu terasa lebih spesial bagi grup karena para anggotanya peduli dengan seluruh proses pembuatannya.

"Aku ingin memberikan album yang lebih baik sebagai hadiah untuk penggemar karena hiatus. Selain tidak sabar untuk membawakan lagu-lagu album, aku juga penasaran bagaimana mereka akan diterima oleh penggemar," ujarnya.

EP terbaru KARA memiliki empat lagu yaitu When I Move, Happy Hour, Shout It Out, dan Oxygen.

Lagu berjudul When I Move adalah lagu adiktif yang menggabungkan ritme yang intens dan vokal yang kuat.

Jiyoung berpartisipasi dalam menulis dan menggubah lagu tersebut, sementara Nicole menulis bagian berbahasa Korea dari liriknya.

Grup ini telah tampil di MAMA Awards 2022, acara penghargaan musik akhir tahun yang diselenggarakan oleh saluran kabel lokal Mnet, di Osaka, Jepang, baru-baru ini.

KARA memulai debutnya pada 2007 dan telah menjadi salah satu grup wanita K-pop generasi kedua teratas, bersama dengan Girls' Generation.

KARA dikenal dengan lagu-lagu populer seperti Pretty Girl, Mister, Honey, dan Lupin.

Selain di Korea, KARA juga memiliki basis penggemar yang besar di Jepang setelah Mister menjadi hit besar di negara itu. (Ant/OL-1)