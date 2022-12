Charita Utami Rilis Proyek Solo

CHARITA Utami, lama malang-melintang di industri musik bersama beberapa grup yang ia gawangi, seperti Midnight Quickie, The Trees & The Wild, dan yang terakhir duonya dengan Yudhistira Mirza. Di penghujung tahun ini, ia memutuskan hadir kembali dengan sebuah proyek solo.

Ia memang kerap dikenal dengan eksplorasi genre musiknya yang berbeda dalam setiap proyeknya, kali ini pun begitu. Maju sebagai Charita Utami, ia kembali dengan tawaran musik yang berbeda lagi.

Karya pembuka ini diberi judul Toreh, sebuah lagu nuansa musik elektronika yang lain dari yang ia bawakan biasanya. Belakangan, memang ia banyak terpapar dengan nada-nada bernuansa alam dan juga ambient.

Bersama Ammir Gita, selaku arranger, dan juga dibantu Jevin Julian pada synthezizer, Charita Utami berusaha menyampaikan rasa sembuh dan tumbuh, dengan mengambil tema 5 stages of healing, yakni grief and denial, anger, bargaining, depression, acceptance.

Tema ini akan menemani publik dalam menikmati karya-karya Charita Utami selanjutnya, saat ia merencanakan sebuah mini album yang menyertakan lagu ini.

Bisa dibilang, proyek ini sangat personal bagi Tami, ia hanya ingin mengeluarkan berbagai perasaan negatif dalam diri, amarah, dan rasa, agar ia bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi.

Bunyi-bunyian yang dikemas, semakin luar biasa dengan sentuhan Reney Karamoy yang melakukan Mixing & Mastering di Sonic Garage. Toreh mulai bisa dinikmati serentak sejak 2 Desember 2022, bersamaan dengan sebuah video lirik.

Charita Utami lahir di Palembang, 9 November 1988. Dia mulai bermusik pada 2008 bersama The Trees and The Wild dan melahirkan 2 album dengan judul Rasuk pada 2009 dan Zaman Zaman pada 2016.

Kemudian, pada 2012, dia membentuk grup EDM bersama Midnight Quickie dan melahirkan sebuah album berjudul Being Bad Feels Good pada 2014. (RO/OL-1)