Marsha Aruan Menjelajahi Waktu di Film Ratu Dansa

AKTRIS Marsha Aruan memerankan karakter perempuan yang bisa menjelajah waktu dalam film baru Ratu Dansa, yang akan ditayangkan pada 16 Desember mendatang di platform Bioskop Online.

Disutradarai Dian Sunu Prastowo, film tersebut bercerita tentang Hira (diperankan oleh Marsha Aruan) dan Hana (Davina Karamoy), yang hidup di era yang berbeda, yakni 2022 dan 1995.

Sama-sama menghadapi dilema kehidupan muda, kedua karakter berharap ada keajaiban yang menjawab harapan masing-masing. Suatu hari, sebuah bintang jatuh muncul dan membawa Hira hadir di kehidupan Hana.

"Believe the magic, kekuatan percaya pada keajaiban itu yang ingin dihadirkan di film ini. Ditambah dengan uniknya time travel yang dialami oleh karakternya, akan memberikan pengalaman berbeda setelah menonton film ini," kata Dian melalui keterangan pers, dikutip Rabu (16/11).

Selain itu, Dian mengatakan film Ratu Dansa juga hadir dengan genre romansa di masa sekolah (high school romance) serta akan menceritakan tentang hubungan ibu dan anak yang tidak biasa.

Film berdurasi 60 menit ini, selain dibintangi Marsha Aruan dan Davina Karamoy, dimeriahkan pula oleh aktor lainnya seperti Debo Andyros (berperan sebagai Bram), Nicho Bryant (berperan sebagai Dito), Sandy Pradana (berperan sebagai Akbar), dan Dennis Adhiswara (berperan sebagai Ayah Hana).

Sebagai pengenalan film Ratu Dansa, Bioskop Online telah merilis video first look yang memperlihatkan kedua karakter. Video tersebut dirilis secara resmi melalui platform TikTok pada Jumat (11/11).

Adegan dalam video first look menunjukkan perbedaan zaman di antara kedua karakter utama. Di satu sisi, seorang perempuan yang masih mendengarkan musik dengan kaset radio.

Di sisi lain, seorang perempuan tengah memegang gadget. Di antara mereka, hadir bintang jatuh yang kemudian mengubah kehidupan keduannya.

VP Growth & Marketing of Digital Business Visinema Bonifacius Soemarmo memandang bahwa video first look yang ditampilkan menunjukkan sisi menarik dan unik dari film, yakni tentang perjalanan dua orang perempuan yang sama-sama mencari kebahagiaan.

"Keajaiban dan time travel akan menjadi bagian penting di film ini. Dibalut tema high school romance, film ini menjadi sesuatu yang baru, yang belum pernah ada di Bioskop Online," kata Bonifacius. (Ant/OL-1)