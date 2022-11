Akan Konser di Indonesia, Stray Kids Ingatkan STAY Jaga Kesehatan

GRUP idola K-pop Stray Kids mengingatkan para penggemar mereka atau STAY untuk menjaga kesehatan agar dapat bertemu mereka dalam konser bertajuk Stray Kids 2nd World Tour MANIAC in Jakarta, yang dijadwalkan berlangsung di Beach City International Stadium, 12 dan 13 November 2022.

"Kami tidak sabar untuk bersenang-senang dengan STAY Indonesia selama dua hari. Sampai kita bertemu nanti. Jaga kesehatan ya STAY. Sampai ketemu." ucap Han dalam video yang diunggah promotor Mecima Pro di laman media sosial, akhir pekan lalu.

"STAY, selalu sehat ya sayang," timpal Chang-bin dalam Bahasa Indonesia.

Lebih detail mengenai konser itu, personel Stray Kids lainnya, Lee Know menjanjikan penampilan spektakuler saat konser grupnya selama dua hari nanti.

"Karena sudah lama tidak berjumpa dengan STAY Indonesia, kami mempersiapkan penampilan spektakuler. STAY pasti datang kan?" kata Lee Know.

Konser solo perdana Stray Kids di Indonesia bertajuk UNVEIL TOUR I am berlangsung di ICE BSD, Tangerang pada 2019. Saat itu, mereka membawakan lagu Hellevator, My Side, Mirror, School Life, YAYAYA, Voices, District 9, Insomnia, My Pace, dan lainnya.

Selama konser, mereka menampilkan berbagai aksi panggung dan berinteraksi dengan penggemar atau STAY, seperti Chang-bin yang menggunakan blangkon cokelat, I.N yang push up di atas panggung dan memamerkan kondisi giginya tanpa kawat gigi.

Setahun setelah konser pertama, Stray Kids juga pernah dijadwalkan datang ke Indonesia dalam konser Stray Kids World Tour District 9: Unlock pada 15 Agustus 2020 tetapi ditunda karena penyebaran covid-19.

Setelah Jakarta, Stray Kids dijadwalkan melanjutkan konser Stray Kids 2nd World Tour MANIAC di kota lain kawasan Asia Tenggara yakni Bangkok, Thailand pada 2 dan 3 Februari 2023 serta Singapura pada 5 Februari 2023.

Mereka juga akan tampil di kawasan Australia yakni Melbourne dan Sydney pada 18 dan 21 Februari 2023, diikuti Atlanta 22 dan 23 Maret 2023. (Ant/OL-1)