Rampungkan Tur Asia, bbno$ Rilis Album Baru

SUPERSTAR global dan musisi multiplatinum bbno$ [dibaca: baby no money] merilis album terbarunya yang telah ditunggu-tunggu, Bag or Die.

Dirilisnya album Bag or Die melengkapi single-single yang telah dirilis sebelumnya seperti Top Gun, kolaborasinya dengan Diplo yang berjudul Pogo, dan single serba catchy berjudul I See London I See France.

Album ini dirilis bersamaan dengan single dan video klip Touch Grass, yang juga menampilkan Yung Gravy. Sebuah lagu yang tentunya akan menjadi favorit para pendengar musiknya.

Touch Grass menampilkan nuansa musik ala club tahun 90an dan tahun 2000 yang nostalgik namun menyegarkan.

Beberapa single yang juga telah dirilis sebelumnya termasuk single yang terinspirasi Dragon Ball Z yaitu Piccolo dan Mathematics, meraih sambutan hangat di Asia dan difitur berbagai media ternama seperti Asia Pop 40, dan diputar di 19 radio ternama termasuk Prambors (Indonesia), 98.7FM (Singapore), Hitz (Malaysia) dan banyak lagi.

Album Bag or Die dirilis tepat setelah bbno$ menyelesaikan tur Asia pertamanya yang mengunjungi Jakarta, Ho Chi Minh, Singapura, dan Bangkok.

Konser bbno$ di Jakarta digelar secara meriah di Bengkel Space SCBD pada 9 Oktober 2022 lalu dan turut menampilkan RAMENGVRL, A Nayaka, dan Reikko sebagai musisi pembuka.

Bag or Die adalah album ke-7 bbno$ dan merupakan album pertama bbno$ sejak album terakhirnya, Eat Ya Veggies, yang kini telah mengumpulkan lebih dari 1 miliar stream dari seluruh dunia.

Album ini semakin menambah 4 miliar stream yang telah ia raih sepanjang kariernya, termasuk single Edamame bersama Rich Brian, yang masuk ke berbagai chart viral di Spotify Asia termasuk Indonesia, Filipina, Singapura, Malaysia, Thailand, dan Taiwan.

Dengan judul yang terinspirasi dari Get Rich or Die Tryin milik 50 Cent, album ini merupakan awal dari babak baru rapper asal Kanada ini dan menjadi momentum ia bereksperimen dengan berbagai sound dan produksi musik yang sangat beragam.

Album ini menampilkan 14 lagu termasuk single yang telah dirilis sebelumnya seperti Piccolo dan Mathematics, serta menampilkan kolaborasinya dengan Yung Gravy, Diamond Pistols, dan sensasi internet Lil Toe.

Tentang album ini, bbno$ berbagi, "Bag or Die menggambarkan inti dari bbno$. Nikmatilah, pembuatannya hampir saja membunuhku."

"Aku bisa mengatakan bahwa aku sangat optimis dengan hidup ini setiap hari," ujar bbno$.

Semangatnya tersebut dapat didengar di musiknya, ditonton di video-video musiknya, dan identitasnya sebagai seorang gamer online dengan nama bbnogames.

Penampilan rapnya penuh dengan melodi yang kreatif, humoris, diwarnai permainan kata yang nyeleneh, dan membawa filosofi khasnya untuk menghindari sikap overthinking — hal-hal tersebut membuat kepribadiannya bersinar.

bbno$ adalah seorang pria renaissance di era internet ini dan karirnya – yang merupakan kombinasi dari kesuksesan viral dan kerja keras – baru saja dimulai.

bbno$ telah sukses membangun sebuah fanbase yang kuat di Asia. Saat ini Indonesia masuk ke Top 10 Streaming Markets-nya. (RO/OL-1)