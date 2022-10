Daniel Craig Dapat Bintang Kehormatan yang Sama dengan 007

AKTOR pemeran James Bond, Daniel Craig, Selasa (18/10), meraih bintang kehormatan yang sama dengan yang diraih karakter yang diperankannya itu saat dia akan meninggalkan perannya itu.

Aktor Inggris berusia 54 tahun itu, yang membintangi Bond untuk kelima kali dan terakhir kalinya pada 2021 dalam film No Time To Die, mendapatkan bintang kehormatan Companion of the Order of St Michael and St George, gelar langka yang diberikan penulis Ian Fleming untuk karakter agen 007 yang dibuatnya.

Craig menunduk dan tersenyum saat Putri Anne mengalungkan pita gelar kehormatan itu dalam sebuah upacara di Istana Windsor.

Baca juga: Lelang Properti Film James Bond Raup Rp1 Triliun

Aktor itu meraih penghargaan itu atas kontribusinya yang luar biasa untuk bidang film dan teater.

Craig tengah berada di London dalam rangka pemutaran perdana film Glass Onion; A Knives Out Mystery, yang menjadi penutup Festival Film London, Minggu (16/10).

"Kami telah menanti Anda," ungkap akun Twitter resmi Kerajaan Inggris mendampingi foto Craig, mengutip frasa yang terkenal yang biasa digunakan penjahat di film Bond.

James Bond menerima penghargaan yang sama di buku You Only Live Twice, cicit Ian Fleming Publication. (AFP/OL-1)