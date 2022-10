TREASURE Puncaki Tangga Album iTunes di 15 Negara

GRUP idola K-pop TREASURE mencatatkan nama mereka di peringkat pertama tangga Top Album iTunes di 15 negara melalui mini album kedua mereka, yang berjudul The Second Step: Chapter Two.

Seperti dikutip dari Soompi, Jumat (7/10), mini album itu menduduki posisi pertama di Indonesia, Australia, Cile, Spanyol, Thailand, Swedia, Malaysia, Saudi Arab, Filipina, dan negara lainnya.

Sementara itu, lagu utama album tersebut, yakni Hello memulai debut di posisi nomor wahid tangga musik Jepang antara lain Line Music, Rakuten Music, AWA, dan mu-mo.

Hello, yang ditulis Choi Hyun-suk, Yoshi, dan Haruto, merupakan lagu dance energik berisi pesan bagi mereka yang merasa kosong dan kesepian.

Berbicara mengenai Hello, Jun-kyu menyebutnya sebagai lagu tentang dinamika masa muda yang positif dan energik. Dia merasa ini akan kompatibel dengan citra bergembira yang dimiliki TREASURE.

Yoshi, yang menyukai melodi di bagian chorus, berharap Hello dapat menyampaikan perasaan bahagia yang grupnya rasakan kepada para pendengar.

Sementara itu, mengenai album, Hyun-suk, seperti disiarkan The Korea Herald, mengaku merasa sedikit cemas mempersiapkan album baru. Hal itu mengingat banyaknya cinta yang grupnya dapatkan selama paruh pertama tahun ini melalui lagu Jikjin dan Darari.

"Pembuatannya menyenangkan, meskipun kami membuat album dengan sedikit kecemasan. Kami merasakan lebih banyak kegembiraan daripada tekanan," kata dia.

Rekan Hyun-suk, Asahi mengatakan dirinya bekerja lebih keras di album ini daripada sebelumnya. Menurut dia, rekan-rekannya memberikan banyak masukan untuk album ini. (Ant/OL-1)