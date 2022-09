MAMAMOO akan rilis MIC On pada Bulan Depan

GRUP idola K-pop MAMAMOO akan kembali sebagai grup lengkap melalui mini album ke-12 berjudul MIC On yang siap dirilis pada 11 Oktober 2022. Hal itu diungkapkan agensi RBW Entertainment, dikutip Kamis (29/9).

Seperti disiarkan Yonhap, album itu akan menjadi rilisan pertama grup yang melibatkan keempat anggota sejak album kompilasi I Say Mamamoo: The Best dirilis pada September tahun lalu untuk menandai ulang tahun ketujuh debut grup.

Melalui judul MIC On, MAMAMOO telah kembali ke panggung dengan mikrofon aktif, kata pihak agensi.

MAMAMOO dikenal sebagai grup dengan vokalitas yang sangat kuat. Mereka membuat debut pada 2014 melalui lagu hit berjudul Mr Ambiguous.

Mereka juga mengeluarkan lagu hit lainnya termasuk Um Oh Ah Yeah, Decalcomanie, dan Hip. (Ant/OL-1)