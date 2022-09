Vaultboy Rilis Single I Wish U Knew

BINTANG viral global Vaultboy kembali lewat lagu ballad baru berjudul I Wish U Knew. Lagu terbaru musisi asal Amerika Serikat (AS) tersebut mengoyak emosi semua pendengarnya dan memamerkan kemampuan vokal dan warna suara khas Vaultboy, yang telah membawa dirinya ke jajaran musisi baru teratas dunia saat ini.

Mengenai lagu terbarunya, Vaultboy berbagi, "Aku menulis ini saat aku berada di titik terbawahku. Di momen itu aku menyadari bahwa aku sedang tidak baik-baik saja. Lagu ini adalah surat untuk diriku sendiri, menyanyikan kata-kata yang aku harap orang lain ucapkan kepadaku seperti, 'Kami membutuhkanmu di sini'."

Bersamaan dengan perilisan I Wish U Knew, Vaultboy berkolaborasi dengan brand pakaian, Dream, merilis sejumlah pakaian eksklusif yang akan diluncurkan pada 24 September. Seratus persen dari penjualan akan disalurkan ke organisasi amal terkait kesehatan mental, NAMI.

Talenta menulis lagu Vaultboy telah memenangkan jutaan hati di seluruh dunia sejak ia melakukan debut tahun lalu. Warna musik pop playful khasnya adalah kendaraan yang sempurna bagi Vaultboy untuk meraih lebih banyak pencinta musik di luar sana melalui lagu-lagunya yang relatable dan performa vokal yang effortless.

Pada Januari 2022 lalu, Vaultboy merilis EP perdananya Vaultboy. Menampilkan 5 lagu, EP perdananya memperkenalkan musik pop khas vaultboy kepada para pencinta musik di seluruh dunia.

Lewat EP perdananya, Vaultboy sukses meraih lebih dari 250 juta stream secara global dan menembus 4.3 juta monthly listeners di Spotify.

Single perdananya, Everything Sucks mencapai posisi #1 di chart Global Viral 50 di Spotify selama dua pekan dan masuk ke 37 chart Viral 50 Spotify di seluruh dunia termasuk Indonesia.

Selain itu, Vaultboy turut merekam versi duet Everything Sucks dengan bintang K-Pop global Eric Nam.

Debut Vaultboy mengguncang Asia dan membawanya masuk ke Top 5 sejumlah chart viral di Indonesia, Taiwan, Hong Kong, India, Singapura, Vietnam, Malaysia, Thailand, dan Filipina.

Lagu debut Vaultboy juga masuk ke chart Top 40 sejumlah stasiun radio di Asia Tenggara dan masuk ke program sindikasi Asia Pop 40 yang disiarkan di 96 stasiun radio di wilayah Asia Pasifik.

Video klip Everything Sucks juga dimainkan di MTV Asia, Music TV (Indonesia), VERY TV (Thailand) dan Vh1 India.

Saat ini, Jakarta duduk di #1 daftar Top Cities vaultboy di Spotify dengan lebih dari 160 ribu monthly listeners di Ibu Kota.

Desember 2021 lalu, Vaultboy menjadi penampil utama festival virtual Indonesia bertajuk Radio Fest 2021 yang turut menampilkan musisi asal Amerika Serikat, JVKE, serta Juicy Luicy, Marion Jola, Mahalini, dan Kaleb J.

Lahir di Jacksonville, Florida, Vaultboy mulai mendalami dunia musik saat ia masih duduk di bangku SMA dan sejak itu ia terus mengolah bakatnya dari hari ke hari.

Pada akhir 2020, Vaultboy kemudian membuat akun TikTok yang ternyata menjadi platform sempurna baginya untuk membagikan bakatnya dalam menulis lagu.

Saat ini, Vaultboy telah mengumpulkan lebih dari 1.3 juta followers di media sosial. Dengan segudang lagu yang siap dirilis, Vaultboy masuk ke jajaran musisi yang patut diikuti perjalanannya di 2022. (RO/OL-1)