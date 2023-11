Vaultboy dan eaJ Berkolaborasi di Single Everything, Everywhere

PENYANYI, penulis lagu, produser, dan multiinstrumentalis asal Amerika Serikat (AS), Vaultboy, berkolaborasi dengan superstar Korea-Amerika, eaj, di lagu Everything, Everywhere. Sebuah lagu yang menangkap rasa sakit yang hadir saat hati kita sedang hancur, Everything, Everywhere adalah antitesis dari proses moving on.

"Lagu ini adalah tentang bagaimana seseorang dapat terus menghantui kita bahkan setelah kita putus dengannya. Banyak hal kecil yang mengingatkan dirimu akan dirinya, mulai dari hal-hal di sekitarmu, acara yang kita dulu tonton bersama, atau bahkan saat kita melihat orang lain," ungkap Vaultboy

"Di waktu tertentu, rasanya sangat tidak mungkin untuk memikirkan hal lain karena kita hanya ingin melupakan. Aku harap lagu ini dapat membantu banyak orang untuk melewati beragam emosi yang mereka rasakan dan membantu mereka untuk move on," timpal eaj.

Lagu kolaborasi Vaultboy dan eaJ itu dirilis setelah single Vaultboy sebelumnya, Everything Hits Me At Once, yang juga membahas tentang rasa patah hati dan dua dunia yang setiap orang miliki setelah perpisahan yang tidak baik-baik saja.

Talenta menulis lagu Vaultboy telah memenangkan jutaan hati di seluruh dunia sejak ia melakukan debut pada 2021 lalu dan sukses mengumpulkan lebih dari 650 juta stream secara global.

Ia membahas berbagai luapan perasaan lewat karya-karyanya dengan penuh percaya diri dan lewat lirik-liriknya yang serba relatable.

Kepiawaiannya dalam meramu lagu-lagu pop serba catchy terdengar di setiap rilisannya, mulai dari single viralnya Everything Sucks hingga single-single lainnya seperti Rocket Science, Aftermath, dan I Think I Wanna Text U.

Hanya dalam dua tahun, Vaultboy berhasil memenangkan hati jutaan pendengar musik di seluruh dunia, termasuk Indonesia, yang saat ini masuk ke daftar negara-negara yang paling sering memainkan musik Vaultboy. (RO/Z-1)