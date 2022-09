Personel LE SSERAFIM Kembali Diminta Menurunkan Berat Badan, Sakura Menangis

PADA 17 September, label HYBE mengunggah episode ketiga dari dokumenter LE SSERAFIM, The World Is My Oyster, yang merupakan serial yang menunjukkan proses debut girl grup K-Pop tersebut.

Di episode ketiga tersebut, pemimpin tim manajemen artis HYBE Kim Hyung terlihat memberi tahu para anggota, "Pada akhirnya, manajemen diri terserah Anda. Saya pikir Anda perlu waktu untuk memikirkan kembali betapa pentingnya ini dan bagi Anda untuk mengelola diri sendiri. ketat," saat memberitahu para anggota untuk menurunkan lebih banyak berat badan.

Sebagai tanggapan, Sakura berkata, "Aku agak kesal."

Baca juga: Le Sserafim akan Rilis EP Baru, Bulan Depan

Dia kemudian mulai meneteskan air mata dan melanjutkan, "Kami telah bekerja sangat keras. Saya tidak ingin kami stres tentang hal seperti ini. Saya telah melihat para anggota berjuang dan dikritik karena hal-hal ini. Saya pikir kami harus melakukannya. Menerima kritikan ini dan berusaha sangat keras, jauh lebih keras."

Anggota Kim Chae Won juga mengatakan, "Saya setuju, saya tidak akan memiliki masalah dengan anggota yang memiliki rencana makan yang berbeda. Seperti yang Sakura katakan, tidak ada yang perlu dicemaskan. Ini semua untuk kebaikan kita sendiri jadi saya tidak berpikir kita akan melakukannya. pikiran."

Namun, para penggemar berpikir sebaliknya karena anggota LE SSERAFIM sudah terlihat sangat kurus.

Fans berkomentar, "Mereka sudah sangat kurus, bagaimana mereka terus mengomel tentang penurunan berat badan?", "Menjadi idola benar-benar pekerjaan yang ekstrem", dan "Mereka sudah sangat kurus." (OL-1)