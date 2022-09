Kard, Ateez, KIihyun (Monsta X), Weekly, Viction & Maddox Siap Hibur Pencinta K-Pop Tanah Air

BE Ready K-Pop fans! KPop Land dipromotori oleh PT. Boart Indonesia.siap menghadirkan pertunjukan spektakuler dengan menampilkan Kard, Ateez, KIihyun (Monsta X), Weekly, Viction & Maddox.

KPOP Land mempersembahkan konser Boy Band dengan mengusung tema “Celebrating, Love, Peace and a Better World' yang yang dimeriahkan oleh kedatangan Line up Kard, Ateez, KIihyun (Monsta X), Weekly, Viction & Maddox, dan akan diadakan di Stadium Baseball Senayan, Jakarta pada hari Jum’at, tanggal 16 September 2022 mulai pukul 18.30 WIB.

Salah satu K-Pop yang akan tampil adalah Ateez. Ateez memiliki Facebook fanbase di Indonesia sebesar 38.3 ribu dan Instagram followers sebesar 22.3 ribu.

Ateez terdiri dari 8 personil dibawah KQ Entertainment dengan debut mereka di tahun 2018 “Treasure EP.1: All to Zero”.

Dengan personel : Hongjoong, Seonghwa, Yunho, Yeosang, San, Mingi, Wooyoung dan Jongho. Hits yang banyak disukai oleh fans di Indonesia adalah Answer. Didalam lagu Answer dari awal hingga akhir lagu dimanjakan oleh suara personil dan nada yang sempurna.

Selain Ateez, Kihyun, dia adalah salah satu personil dari Monsta X. Kihyun dipercaya menyanyikan OST drama seperti Orange Marmalade dan Suspicious Partner. Kihyun adalah vocalist di dalam group Monsta X. Hits dari Monsta X seperti Beautiful, Shine Forever, From Zero, Underwater, Queen, You Can’t Hold My Heart, Flavors of Love.

Dan Performance lainnya yang akan tampil adalah Krad, Weekly, Viction dan special guest Maddox.

Sehubungan dengan acara tersebut diatas bahwa kami informasikan untuk Venue di Stadium Madya Senayan sampai saat ini masih belum selesai dalam proses Renovasi sehingga kami pindah venue ke Stadium Baseball Senayan (sebelah Tennis Indoor Senayan).

Adapun harga tiketnya adalah Rp1.850.000,- (belum termasuk tax 15% dan ticket box fee) dengan katagori Festival, dan Rp. 2.600.000,- (belum termasuk tax 15% dan ticket box fee) dengan katagori Tribune.

Tiket sudah tersedia di https://www.tiket.com/to-do/kpop-land-in-jakarta-2022 .

Untuk informasi dan pertanyaan lebih lanjut, silakan mengunjungi https://boart.id/ .

Untuk online booking, silakan mengunjungi website https://www.tiket.com/to-do/kpop-land-in-jakarta-2022 .

K-Pop Fans mark your calendar 16 September 2022 karena Kard, Ateez, KIihyun (Monsta X), Weekly, Viction dan special guest Maddox akan mengguncang Jakarta!!.