Teater Koma Mencari Semar Tampilkan Kolaborasi Seniman dan Teknologi dalam Kisah Pewayangan

Preview pertunjukan Teater Koma, Mencari Semar(MI/Muhammad Ghifari A)

TEATER Koma kembali memukau penikmat seni dengan produksi terbaru mereka, Mencari Semar. Pementasan yang berlangsung di Ciputra Artpreneur dari 13 hingga 17 Agustus 2025 ini menghadirkan perpaduan unik antara mitologi panakawan Semar dengan narasi futuristik.

Karya yang menandai produksi ke-235 Teater Koma ini tidak hanya memanjakan mata dengan visual yang modern, tetapi juga mengundang penonton untuk merenungi relevansi nilai-nilai tradisional di tengah kemajuan teknologi.

Persiapan Matang dan Stamina Prima

Menurut penulis naskah dan sutradara, Rangga Riantiarno, persiapan pementasan sudah mencapai 95%.

"Lima persennya itu tinggal ketempatan-ketempatan, misalnya cahaya, musik, suara. Kalau sempat sandung-sandung dan sebagainya," jelasnya di Ciputra Artpreneur, Selasa (12/8).

Persiapan yang intensif selama dua setengah bulan membuat para pemain terbiasa dengan durasi pementasan yang panjang.

"Pemain-pemain kita sudah cukup terbiasa main 2,5 jam," kata Rangga.

Ia menambahkan, latihan yang sering kali berlangsung hingga larut malam membuat para pemain lebih siap menghadapi jadwal pertunjukan. Hal ini juga menjadi bukti komitmen dan disiplin yang dijunjung tinggi oleh para anggota Teater Koma.

Semar Versus AI: Perenungan di Era Digital

Ide di balik Mencari Semar muncul dari perenungan Rangga akan peran kebijaksanaan di era kecerdasan buatan (AI).

"Apakah AI akan menggantikan Semar?" tanyanya.

Dalam naskah ini, Rangga mengangkat pertanyaan filosofis tentang tujuan teknologi dan bagaimana manusia bisa bertahan jika kekuasaan jatuh ke tangan yang salah.

"Saya melihatnya sebagai Semar menghargai semua bentuk kehidupan," ungkap Rangga.

Ia menjelaskan bahwa Semar dalam ceritanya tidak melihat mesin sebagai musuh, melainkan sebagai makhluk yang berhak untuk disayangi, belajar, dan berkembang. Ini merupakan refleksi bahwa kebijaksanaan sejati adalah kasih sayang universal, bukan hanya sekadar kecerdasan.

Skenario Fleksibel dan Kreativitas Pemain

Meskipun memiliki skrip yang terstruktur, Rangga memberikan ruang bagi para pemain untuk berimprovisasi, terutama pada tokoh-tokoh panakawan.

"Improv-nya paling 20 persen sih," katanya.

Kebebasan ini memungkinkan pemain untuk menambahkan komentar-komentar segar yang relevan dengan keadaan terkini, membuat pertunjukan terasa hidup dan dinamis.

"Bukan cuma saya membuat pola harus seperti ini, tapi kadang-kadang mereka bisa, 'oh, gini bisa enggak ya, Mas?'" cerita Rangga.

Hal ini menunjukkan bahwa proses kreatif di Teater Koma adalah kolaborasi yang organik, melibatkan ide-ide dari para pemain dan senior-senior yang turut memberi masukan.

Kekuatan Komunitas dan Disiplin dalam Berkesenian

Sebagai produser, Ratna Riantiarno menekankan pentingnya kekeluargaan dan disiplin dalam mempertahankan eksistensi Teater Koma.

"Kita menjadi sebuah keluarga besar," ujarnya.

Menurut Ratna, teater telah membentuk pribadinya menjadi lebih percaya diri dan membantu dalam kehidupan sehari-hari.

Mencari Semar bukan hanya sekadar pementasan teater, melainkan perpaduan seni, teknologi, dan filosofi. Pertunjukan ini menjadi bukti bahwa Teater Koma tetap relevan dan mampu beradaptasi dengan zaman, sambil terus menjaga nilai-nilai budaya dan kekeluargaan yang menjadi fondasi mereka.

Pementasan Mencari Semar menjadi bagian dari perjalanan Teater Koma menuju ulang tahun ke-50 mereka pada 2027.

Tiket pertunjukan, dengan harga mulai Rp100.000 hingga Rp850.000, masih tersedia di situs resmi Teater Koma dan platform penjualan tiket. (Z-1)