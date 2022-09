Besok, Meghan Trainor Rilis Single Don't Make It Look Easy

MEGHAN Trainor mengumumkan akan merilis single kedua yang berjudul Don't I Make It Look Easy lewat akun Instagramnya, Kamis (8/9).

Dari unggahan sepenggal kalimat yang bernada tersebut, Meghan mengabarkan bahwa lagu tersebut akan dirilis pada Jumat (9/9).

"Don’t I Make It Look Easy out on Friday 9/9," tulis Trainor bersama dengan emoticon hati

Sebelumnya, Trainor telah merilis lagu single pertamanya yang berjudul Bad For Me, hasil kolaborasinya dengan Teddy Swims. Single itu akan ada di album studio label besar kelima Trainor yang akan datang, Takin' It Back. Lagu tersebut menampilkan lirik tentang tugas yang diemban Trainor sebagai ibu baru, untuk meninggkatkan keterhubungan dan diunggah ke media sosial.

Meghan merilis lipsync lagu tersebut di TikTok sebelum dirilis, mengungkapkan, "Don't I Make It Look Easy, baby?" Lagu ini akhirnya diumumkan sebagai single kedua dari Takin' It Back dan akan muncul sebagai lagu keempat di album itu.

Pada 2020, Trainor merilis dua album studio label besar, album ketiganya, Treat Myself , dan album keempatnya, A Very Trainor Christmas.

Trainor berjuang saat menciptakan yang pertama, menulis ulang empat kali sebagai upaya untuk "beradaptasi dengan apa yang terjadi di industri musik" setelah single sebelumnya berkinerja buruk.

Setelah lagu Trainor pada 2014, Title mencapai popularitas viral di layanan berbagi video TikTok pada 2021, Meghan mengumumkan niatnya untuk beralih ke suara doo-wop dari album induknya pada 2015 dengan nama yang sama pada album kelimanya, pada Mei tahun berikutnya, bersama dengan pengaruh kehamilannya di atasnya.

Pada Juni 2022, Trainor mulai menggoda sebuah lagu berjudul Bad for Me sebagai single utama darinya.

Lagu ini dirilis pada 24 Juni 2022 dan menampilkan vokal tamu dari penyanyi-penulis lagu Amerika Teddy Swims. Lagu itu memuncak di nomor 32 di tangga lagu Penjualan Lagu Digital Kanada, dan kini Trainor memberikan kejutan lagi buat pengemarnya dengan lagu barunya yang akan diluncurkan esok. (OL-1)