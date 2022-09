Bonobo Luncurkan Singel ATK dan Video Klipnya

PRODUSER, DJ, dan musisi peraih 5 nominasi penghargaan Grammy, Bonobo, merilis single terbarunya ATK, yang menjadi lagu baru pertamanya sejak album Fragments, yang ia rilis Januari 2022 lalu. ATK dirilis oleh Bonobo lewat label OUTLIER miliknya, yang bekerja sama dengan label Ninja Tune.

"ATK dibuat di waktu yang sama saat aku mengerjakan album Fragments. Awalnya, lagu ini adalah DJ edit dari lagu Dada milik Atakora Manu, sebelum akhirnya berubah menjadi sebuah lagu baru dengan nyawa tersendiri. Aku merasa lagu ini tidak cocok di album Fragments dan ingin menyimpan lagu itu untuk dirilis lewat OUTLIER dan ditujukan untuk lantai dansa," ujar Bonobo.

Manu adalah seorang gitaris, komposer, dan engineer studio asal Ghana yang sangat berpengaruh dan ia yang membentuk band legendaris Kakaiku No 2 bersama Moses Kweku Oppong di akhir dekade 60an.

ATK dirilis bersamaan dengan video klip yang disutradarai McGloughlin Brothers, yang telah berkolaborasi dengan A$AP Rocky dan Max Cooper, yang membawa semua penontonnya ke perjalanan mengunjungi berbagai tekstur, pemandangan, dan bentuk dan serta ukuran.

Video tersebut menampilkan cuplikan-cuplikan grafiti, jendela dan dinding berwarna-warni, lantai-lantai ala Portugis, dan berbagai stasiun kereta api di seluruh dunia yang mengikuti irama lagu yang bergerak cepat.

"Kami ingin membuat sebuah film bernuansa minimalis yang mewakili ide tentang kedamaian dan persepsi, serta membiarkan dunia ini menunjukkan warna aslinya secara spontan. Jika Anda pernah memandang keluar dari jendela kereta dan melihat kabel-kabel 'berdansa' bak magis, hal itulah yang ingin kami tangkap melalui film ini." ujar McGloughlin Brothers.

Tahun 2022 menjadi tahun yang penuh pencapaian bagi Bonobo. Album Fragments capai posisi #3 di chart Billboard Top Dance/Electronic Albums, ia mendapatkan dua nominasi penghargaan Grammy, salah satunya untuk lagu Heartbreak yang ia rilis lewat label OUTLIER, dan ia juga tampil di seri NPR Tiny Desk Concert untuk pertama kalinya.

Dalam berbagai wawancara dengan The Fader, Billboard, Mixmag, dan Composer Magazine, Bonobo membahas tentang sulitnya mendapatkan inspirasi di awal masa pandemi pada 2020 saat ia sedang mengerjakan album Fragments di studionya di Los Angeles, Amerika Serikat.

Album Fragments dihujani review dan fitur dari berbagai publikasi dan figur ternama dunia seperti Pitchfork, SPIN, Zane Lowe, Spotify's Best Electronic Songs of 2021 dan Bonobo difitur sebagai cover story DJ Mag.

NPR Music memuji album Fragments, mengatakan, "The grooves cut so deep...it has so much life in it, it makes you want to move." The Observer memujinya sebagai "brilliant, wondrous work," dan memberikan 5 bintang dari 5 bintang.

Bonobo adalah salah satu nama terbesar dalam ranah musik dance saat ini. Ia telah tampil di panggung utama berbagai festival musik ternama dunia termasuk Sónar Hong Kong, Laneway Festival Singapore, Glastonbury Festival, dan Coachella. Ia juga telah berkolaborasi dengan banyak musisi dari berbagai genre termasuk Erykah Badu dan Jon Hopkins, dan merilis remix untuk Gorillaz dan Michael Kiwanuka.

Bonobo juga telah berkolaborasi dengan sederet musisi ternama di skena musik dunia termasuk Jamila Woods, Joji, Kadhja Bonet, Jordan Rakei, O'Flynn, dan Miguel Atwood-Ferguson yang difitur di album Fragments. (RO/OL-1)