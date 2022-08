Penyanyi Indonesia Juara Lomba Karaoke Sedunia

PENYANYI Monica Nike Adiba berhasil mengharumkan nama Indonesia di ajang kompetisi karaoke sedunia -- Karaoke World Championship (KWC) 2022 -- dengan merebut juara pertama di Arrnes, Norwegia pada 8-13 Agustus 2022. Hal itu diungkapkan KBRI Oslo dalam keterangan resmi, Senin (15/8).

Penyanyi yang biasa dipanggil Keke tersebut berhasil menjadi juara pertama dengan menyingkirkan 29 finalis lain yang berasal dari 17 negara, di antaranya Amerika Serikat, Norwegia, Inggris, Meksiko, Kanada, dan Prancis.

Dalam kompetisi itu, Keke menyanyikan lagu Never Enough, Listen, Don't You Worry 'Bout A Things, dan Bridge Over Trouble Waters.

Lagu-lagu tersebut dibawakan Keke secara anggun dengan menunjukkan kepiawaian permainan nada-nada yang membuat kagum para juri dan penonton.

"Rasanya bangga dan terharu sekali apalagi bisa menyumbangkan dan mempertahankan juara 1 di Karaoke World Championship 2022 di Arnes, Norway terutama menjelang ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Semoga juara ini bisa menjadi hadiah manis untuk Indonesia," ujar Keke.

Penyanyi asal Bali tersebut menerima penghargaan tersebut di panggung KWC 2022 dengan memegang bendera Merah Putih.

Duta Besar RI untuk Norwegia Todung Mulya Lubis menyampaikan rasa bangga terhadap kemenangan Keke di KWC 2022.

"Kita bangga penyanyi dan seniman Indonesia menunjukkan prestasi dan unjuk gigi di ajang internasional. Ini menunjukkkan bahwa kualitas seniman kita tidak kalah hebat dengan negara-negara lain," katanya.

Todung dan staf Kedutaan Besar RI di Oslo juga berkesempatan menyaksikan langsung penampilan Keke di ajang tersebut.

Dengan kemenangan Keke, Indonesia menjadi dua kali juara berturut-turut dalam ajang Karaoke World Championship setelah tahun sebelumnya juara pertama KWC 2021 direbut oleh Shabrina Leonita.

Shabrina juga hadir di KWC 2022 sebagai penyanyi pembuka. Keke mewakili Indonesia setelah melewati dan mengalahkan 26 finalis dari 14 kota dari tahap seleksi nasional KWC Indonesia yang berlangsung pada Juni 2022.

KWC adalah salah satu ajang kompetisi tarik suara bertaraf internasional, yang sejak beberapa tahun lalu memiliki perwakilan dari Indonesia.

Setiap perwakilan negara akan beradu bakat dengan peserta dari berbagai negara lainnya dan dinilai oleh perwakilan juri yang berasal dari tiap negara yang mengirim peserta pada ajang KWC.

Indonesia diharapkan akan dapat mempertahankan posisi juara satu di Karaoke World Championship 2023 di Panama. (Ant/OL-1)