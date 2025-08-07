Karya Seni Berbahan Ranting Pohon Juarai MR D.I.Y Indonesia Art Competition 2025

Para pemenang kompetisi MR D.I.Y(MI/Rifaldi Putra Irianto)

PERUPA asal Magelang, Jawa Tengah, Aidi Yupri, keluar sebagai juara utama pada kompetisi seni MR D.I.Y Indonesia Art Competition 2025. Menghadirkan karya seni berbahan utama ranting pohon dengan judul Rakit Rekat Nusantara, Aidi berhasil membawa pulang gelar juara serta hadiah uang sebesar Rp100 juta.

Rakit Rekat Nusantara milik Aidi ini lebih dari sekadar karya seni. Bagi sang perupa itu merupakan upayanya memanfaatkan sesuatu yang terlihat remeh, seperti ranting pohon, kemudian diubah menjadi karya seni yang indah dan bernilai. Dalam pengaryaanya, Aidi dengan cermat menyusun satu per satu potongan ranting sampai membentuk wujud perahu.

"Dalam waktu kurang lebih satu bulan setelah kompetisi ditutup, kami melewati proses penilaian dalam tiga tahap dengan mempertimbangkan empat kriteria utama yakni relevansi dengan tema, konsep dan narasi, kreativitas, serta aspek teknis dan visual, sampai terpilihlah para pemenang hari ini. Para finalis menunjukkan kualitas luar biasa, dan para pemenang menafsirkan tema ‘Identitas & Keberagaman’ dengan pendekatan yang personal dan reflektif," kata seniman yang juga juri, R.E. Hartanto, Rabu (6/8).

Selain karya Rakit Rekat Nusantara, karya seni lainnya milik Andita Purnama dengan judul 'Babad Tanah Leluhur: Wasiat Bunga Kencana Wungu' berhasil meraih Judges Awards dan membawa pulang hadiah uang Rp75 juta. Kemudian ada juga lukisan milik Dona Prawita Arissuta berjudul 'We’ve Not Just Been Extremely Fortunate' yang berhasil meraih President Director Awards dengan hadiah Rp35 juta.

Karya seni 'Babad Tanah Leluhur: Wasiat Bunga Kencana Wungu', tampil dalam bentuk instalasi yang memanfaatkan pita kaset yang disusun dengan cermat hingga membentuk visual bunga kencana yang besar. Kemudian pada karya 'We’ve Not Just Been Extremely Fortunate' itu merupakan lukisan yang menjadi ungkapan syukur atas keberagaman bangsa melalui metafora visual gunungan dan simbol kultural.

Selain ketiga pemenang ini, terdapat tiga pemenang lainnya untuk kategori pelajar, diraih oleh Diandra Lamees dengan karya seni bermaterial keramik berjudul 'Upacara Imlek Versiku', selanjutnya Raden Muhammad Taufik Hidayat dengan karya 'Penyambutan Semesta #2' dan karya seni lukis milik Prakadetto Alansa berjudul Momen Pemersatu Sepakbola dan kekayaan hayati Indonesia.

Adapun keenam pemenang itu menjadi yang terbaik dari sekitar 1.600 peserta di seluruh Indonesia dengan 2.300 karya seni yang didaftarkan. Direktur Utama MR.D.I.Y, Edwin Cheah, mengapresiasi kesediaan para peserta mengikuti kegiatan ini.

"Kami sangat berterima kasih atas antusiasme dan semangat masyarakat Indonesia terhadap MR D.I.Y. Indonesia Art Competition 2025. Ribuan karya yang kami terima membuktikan bahwa seni memiliki kekuatan untuk menyuarakan keberagaman dan mempererat kebersamaan. Kami sangat mengapresiasi semangat, kreativitas, dan ekspresi autentik yang dituangkan para peserta dalam setiap karya mereka. Ini menjadi bukti bahwa seni tidak hanya menjadi ruang ekspresi, tetapi juga jembatan untuk merayakan identitas dan keberagaman," tuturnya.

Selain mengumumkan pemenang, MR D.I.Y. juga mendukung eksposur para finalis dengan menyelenggarakan Art Exhibition dari 6 - 17 Agustus 2025 di Toko Flagship MR.D.I.Y. Lotte Mall, Jakarta. Pameran ini menampilkan 20 karya terbaik dari seluruh peserta, semua karya seni itu dapat disaksikan secara gratis oleh para pengunjung.(M-2)