Ajarkan Anak Bercerita, Dorong Stimulasi dan Raih Prestasi

Feodora Arashel Siagian, siswa TKK PENABUR Kota Modern berhasil meraih gold award dalam Kompetisi Cerita Rakyat Indonesia kategori Legenda Nusantara usia 5-7 tahun yang diselenggarakan 10-16 Agustus 2025.
Mahir bercerita sejak usia empat tahun dan terus diasah oleh orangtua bekerja sama dengan pihak sekolah. Proses persiapan Feodora jelang kompetisi hanya berlangsung dua minggu dan bisa tampil penuh percaya diri dihadapan juri membawakan cerita rakyat “Asal Usul Danau Toba”.
“Aku diajarin Papa.” tutur Feodora yang berhasil menghafal cerita rakyat dengan baik.
“Cerita yang aku bawakan mengajarkan kita kalau membuat janji itu harus ditepati.” lanjut Feodora.
“Selama proses persiapan kami bekerja sama dengan orangtua Feodora ketika mencari judul cerita yang tepat untuk dibawakan saat lomba. Kemudian, kami juga membantu dalam proses registrasi dan keperluan lainnya terkait lomba.” ujar Sri Lestari, Kepala TKK PENABUR Kota Modern.
Feodora merasa senang bisa meraih gold award, “Aku bahagia dan bersyukur kepada Tuhan.” tuturnya.
Sri Lestari turut menyampaikan bahwa mengajarkan anak usia dini bercerita dengan metode yang menyenangkan memiliki banyak manfaat.
“Bercerita memiliki manfaat yang baik bagi anak, beberapa di antaranya dapat menstimulasi kemampuan berbahasa, meningkatkan kemampuan kognitif dan imajinatif, serta menumbuhkan kecerdasan emosional dan empati.” ungkap Sri Lestari.
“Untuk teman-teman tetap semangat ya dan jangan putus asa dalam mengembangkan bakat.” pesan Feodora.
Feodore merupakan salah satu peserta didik yang memiliki profil BEST BPK PENABUR. Be Tough, memiliki jati diri, spiritualitas, dan karakter Kristiani yang utuh dan tangguh. Excel Worldwide, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta memiliki jiwa kepemimpinan untuk tujuan positif. Share with Society, menghargai kemajemukan dan memiliki kepedulian sosial. Trust in God, mengandalkan Tuhan dan menunjukan sikap takut akan Tuhan dalam kehidupan keluarga, sekolah, gereja, dan masyarakat. (H-2)
