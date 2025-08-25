Dorong Pembinaan Sepak Bola Usia Dini Lewat Turnamen Berkelanjutan

Al Azhar Youth Soccer Cup 2025(Dok.HO)

PERAN institusi pendidikan dinilai penting dalam bagian membangun sepak bola sejak usia dini. Melalui ajang Al Azhar Youth Soccer Cup 2025, Yayasan Pesantren Islam (YPI) Al Azhar bertekad mendukung pembinaan sepak bola anak-anak lewat penyelenggaraan kompetisi yang berkelanjutan.

Turnamen diharapkan dapat menjadi agenda tahunan yang konsisten digelar agar memberikan kontribusi nyata terhadap pembinaan sepak bola usia dini. Pasalnya, kompetisi usia dini diyakini menjadi pijakan penting dalam melahirkan talenta-talenta baru sepak bola Indonesia.

"Selaras dengan arahan strategis PSSI dalam menyiapkan generasi emas sepak bola nasional sejak bangku sekolah, maka kompetisi ini dirancang untuk kategori U-9 hingga U-11," kata Ketua Penyelenggara Al Azhar Youth Soccer Cup 2025, Subari.

"Sebagian dari peserta ialah tim sepak bola yang berasal dari sekolah formal (SD) dan sekolah sepak bola (SSB) dari wilayah Jabodetabek," imbuh Subari yang juga merupakan Kepala Bagian Humas YPI Al Azhar.

Turnamen berlangsung pada 23 Agustus 2025 hingga 30 Agustus 2025 di Lapangan Sepak Bola Al Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Ajang tersebut kolaborasi antara YPI Al Azhar dengan PT Askam Kreative dan TVRI dengan fokus pada kelompok usia dini untuk kategori U-9, U-10, dan U-11.

Tercatat sebanyak 85 tim ikut ambil bagian, terdiri atas tim dari sekolah dasar dan SSB di wilayah Jabodetabek.

Kategori U-9 menjadi pembuka turnamen yang digelar pada Sabtu, 23 Agustus 2025 dengan partisipasi 32 tim. Selanjutnya, kategori U-10 digelar Minggu, 24 Agustus 2025 dengan 21 tim peserta.

Penutupan akan berlangsung pada 30 Agustus 2025 pada kategori U-11 yang juga menghadirkan 32 tim.

Mantan pemain timnas Indonesia Gunawan Dwi Cahyo turut hadir memberi motivasi bagi para peserta. Dia memberi apresiasi atas terselenggaranya turnamen usia dini yang dinilainya penting untuk terus mengasah talenta-talenta muda. (M-3)