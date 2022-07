Harry Styles Rilis Video Musik Late Night Talking

PENYANYI Harry Styles memanjakan para penggemarnya dengan video musik penuh warna untuk Late Night Talking, single kedua dari album penuh terbarunya, Harry's House.

Video baru itu memperlihatkan Styles menghabiskan sepanjang hari di tempat tidur, dengan lusinan orang yang berbeda. Ia tampil sambil membawakan lagu pop nan ceria dalam piyama polkadot di beberapa lokasi.

Variety, dikutip Jumat (15/7), mengatakan video dimulai dengan Styles di tempat tidurnya sendiri, yang tampaknya terkejut menemukan dirinya sendirian di sana, sebelum dia berakhir dengan banyak teman di berbagai lokasi.

Video teaser untuk lagu ini pertama kali keluar di media sosial Styles, dua hari sebelum akhirnya video penuhnya dirilis pada Rabu (13/7) waktu setempat.

Cuplikan (trailer) dari teaser menunjukkan kredit akhir video, saat Styles berbaring di ranjang pertama dari video Late Night Talking sambil bersiul dan menggerakkan kakinya mengikuti irama.

Late Night Talking pun dianggap 'memuaskan' keingintahuan penggemar tentang apa sebenarnya yang dilakukan Styles pada April, ketika dia terlihat dibawa berkeliling London di atas tempat tidur raksasa.

Styles dan perabotan raksasanya diparkir sebentar di sebuah mal yang ditutup untuk syuting, dengan Istana Buckingham sebagai latar belakangnya.

Di sisi lain, ini adalah video musik kedua untuk album Harry's House, yang dirilis Mei lalu. Video pertama dari album itu As It Was, single yang saat ini berada di posisi pertama selama sembilan minggu di No 1 di Billboard Hot 100. (Ant/OL-1)