Single Terbaru Summerlane Cocok untuk Mereka yang Bingung Ambil Kesulitan

GRUP band Pop-Punk Summerlane merilis karya perdana mereka setelah resmi bergabung dengan Warner Music Indonesia bertajuk Let It Go.

Lagu ini terasa cocok untuk mereka yang kerap bingung mengambil keputusan dan mudah bimbang saat menghadapi masalah.

"Semua orang punya masalah dan harus berani ambil keputusan. Lagu ini untuk mereka semua. Harapan kita juga agar pendengar Summerlane bisa lebih luas lagi nasional dan internasional,"ujar gitaris Summerlane Joe dalam keterangan pers, dikutip Sabtu (25/6).

Lebih lanjut lagu ini sebenarnya mengisahkan sebuah keinginan untuk menyudahi hubungan yang tidak lagi sehat.

Meski bertema 'cinta- cintaan, ada ekspresi berbeda yang ditonjolkan Summerlane dalam karya barunya ini.

"Hubungannya sudah tidak lagi memungkinkan untuk dilanjutkan karena melibatkan begitu banyak hal seperti kecurigaan dan kebohongan. Jadi solusi yang terbaik adalah merelakan satu sama lain," ujar Ochin, vokalis Summerlane.

Let It Go diciptakan oleh Summerlane dan diproduseri oleh Wisnu Ikhsantama Wicaksana dari Lomba Sihir.

Berdurasi sekitar tiga menit, lagu ini terdengar energetik dan sangat kental dengan kekhasan musik pop-punk.

Beat drum yang kencang dan full energi, heavy riff, bassline yang unik juga melodi yang ear-catchy membuat lagu ini asik didengarkan dan dinyanyikan bersama-sama.

Lagu ini secara harafiah merupakan buah hasil pandemi, bahkan dalam prosesnya personel Summerlane sempat terpapar covid-19.

"Hanya tiga hari rekaman. Proses pembuatannya juga cukup unik dikarenakan lagi PPKM. Jadi waktu itu kita berawal dari kirim-kiriman file dari rumah masing-masing. Sampai akhirnya ada waktu untuk jammin mau lanjut ke tahap selanjutnya, eh, pada kena covid-19. Hahaha. Jadi dilanjutkan lagi saat semuanya sembuh lagi deh," kata sang penabuh drum di Summerlane, Bong.

Let It Go sudah dapat didengarkan di seluruh digital streaming platforms di Indonesia. Sementara Official Music Video juga dapat

ditonton di kanal youtube Summerlane.

Summerlane terdiri dari enam personel dengan Rizki Prayosi (Ochin) di vokalis, Johan (Joe) di gitar, Vicky Rivaldi di gitar, Bounty Ramdhan (Bong) di drum, dan Alexander Bryan (Alex) di bass.

Terbentuk di 2015 mereka telah mengeluarkan satu buah EP This World Will Carry On Without You dan beberapa single seperti Move Along, Frenemy, dan Sweet Escape. (Ant/OL-1)