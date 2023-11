Summerlane Rilis Mini Album Hope, Fear, and Everything in-Between

BAND Pop-Punk asal Jakarta Summerlane melepas mini album terbaru berjudul Hope, Fear and Everything in-Between. Mini album itu berisi enam lagu berbahasa Inggris dan satu buah lagu berbahasa Indonesia. "Mostly lagu-lagu di EP ini masih bercerita tentang hal-hal yang erat kaitannya sama kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari toxic relationship, LDR, ketidakpastian, gairah, dan anthem perayaan semangat jiwa muda. Roller coaster-nya kami di tahun ini lah pokoknya!, ujar vokalis Summerlane Ochin dalam keterangan resmi, dikutip Selasa (21/11). Baca juga: Rekaman Ost Hamka & Siti Raham, Dewa Budjana Salut Pada Putri Ariani Dalam album itu, lagu Somewhere Somehow dipilih Summerlane sebagai focus track. Visualizer lagu itu juga sudah dapat ditonton di kanal YouTube official Summerlane. Adapun sebanyak lima lagu yang membawa kekhasan pop-punk ala Summerlane dan membawa suasana energetik saat didengarkan. Baca juga: Basboi Angkat Budaya Indonesia Melalui Musik Namun, untuk satu lagu lainnya, yang berjudul Summerbones bisa dibilang menjadi lagu spesial khususnya bagi para penggemar mereka. Sebagai kejutan, lagu ini hadir dan terinspirasi langsung dari para penggemar Summerlane yang memiliki nama serupa dengan judul lagunya. "Mereka (fans) adalah energi buat kami, salah satu alasan untuk kami harus terus berkembang dan ngga berhenti buat terus memberikan karya-karya terbaik kami untuk mereka," ujar Summerlane kompak. Lagu lainnya dari Summerlane yang berada di album ini adalah Sebelum Selamanya featuring Chintya Gabriella. Lagu itu menjadi lagu full berbahasa Indonesia pertama dari band pop punk ini. Summerlane berharap karya terbaru mereka bisa diterima penggemar yang akrab dipanggil Summerbones juga oleh pendengar musik di Indonesia lebih luas lagi serta mancanegara. Mereka pun mengajak semuanya untuk mendengarkan lagu ini di seluruh digital streaming platforms di Indonesia. Adapun Summerlane merintis kariernya sejak 2015, terdiri atas empat personel dengan Rizki Prayosi ( Ochin ) sebagai vokalis, Johan (Joe) di gitar, Vicky Rivaldi di gitar , dan Alexander Bryan (Alex) di bass. Band asal Jakarta itu terbilang aktif berkarya mulai dari album mini pertama mereka This World Will Carry On Without You, dan beberapa single seperti Move Along, Frenemy, dan Sweet Escape. Di 2022 mereka merilis Let It Go, album perdana mereka bersama label rekaman Warner Music Indonesia. (Ant/Z-1)

