Rosie Darling Rilis Single dan Video Musik Golden Age

MUSISI kelahiran Boston, yang kini berbasis di Los Angeles (LA), Rosie Darling membagikan Golden Age, lagu dari EP keduanya dengan judul sama, yang akan dirilis pada musim panas ini.

Darling adalah anomali yang mendorong musik pop terus maju dengan impuls artistiknya yang terus membawanya ke level yang baru.

Sebuah lagu yang menceritakan tentang masa muda yang rasanya terbuang karena pandemi, Darling bercerita, "Pandemi memiliki dampak besar terhadap kesehatan mental banyak orang terutama di usiaku, saat rasanya kami seperti kehilangan 'tahun-tahun terbaik' dalam hidup kami. Jadi aku ingin menulis tentang perasaanku yang merindukan hal ini, yang juga dirasakan orang-orang di usia 20-an."

Untuk EP ini, Rosie berkolaborasi dengan penulis lagu Matt Rad, Justin Gamella, Cooper Holtzsman dan mixer pemenang Grammy Award, Michael Brauer.

Darling telah membagikan beberapa single dari proyek ini sebelumnya termasuk Always Almost dan Fucked Up Summer, yang diiringi gitar akustik lembut dan beat yang catchy.

Pendewasaan sisi emosional yang intens kerap mendorong proses kreatif seorang musisi, termasuk untuk Darling yang mengubah kepedihan dalam hidup menjadi karya yang indah melalui EP perdananya Coping, yang dirilis melalui Nettwerk Records.

Dengan tiap single yang ia rilis, Darling mendapat sambutan hangat dari berbagai media ternama di Asia seperti Billboard (Indonesia), InqPOP! (Philippines), MTV Asia, VH1 India dan juga berbagai stasiun radio termasuk Prambors (Indonesia), Hitz FM (Malaysia), Power 98 (Singapore) dan banyak lagi.

Para fans dan pendengar setia berhasil membawa single pertama Darling, Coping masuk ke Top 20 di chart Spotify Viral 50 - Global, dan chart Spotify Viral 50 di 14 negara (termasuk Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Taiwan), serta meraih lebih dari 40 juta streams sampai saat ini.

Tim penuh talenta dari berbagai produser dan penulis lagu dengan semangat berkolaborasi dengan Rosie untuk karya ini, termasuk Justin Gammella, produser Andy Seltzer, mixer Michael Brauer, dan Joe Laporta.

Coping adalah sebuah kapsul waktu yang merangkum kesemrawutan kisah cinta dan pertemanan, dibawakan melalui lantunan musik bernuansa indie-pop yang serba jujur.

Sedangkan EP terbarunya Golden Age mengangkat tema tentang kesepian dan isolasi yang dirasakan Darling di usia 20-an di tengah dunia yang kini serba digital.

Golden Age menangkap perasaan Darling dari dua tahun terakhir ini diiringi melodi yang mengalir dan lirik yang menyentuh hati. (RO/OL-1)