Claire Danes berakting Lagi Setelah Hampir Satu Dekade

CLAIRE Danes kembali berakting di mini seri The Essex Serpent setelah drama hit terakhirnya Homeland diputar hampir satu dekade yang lalu.

Danes, yang dalam drama hit Homeland berperan sebagai perwira CIA, kini menjadi janda Inggris abad ke-19 yang berduka dalam mini-seri baru The Essex Serpent.

The Essex Serpent mengambil latar beberapa abad lalu, dan diangkat berdasarkan novel hit Sarah Perry The Essex Serpent.

Danes berperan sebagai seorang janda bernama Cora, yang pindah dari London ke daerah Essex di Inggris untuk membahas tentang ular mitos.

Dia berteman dengan pendeta Will, yang diperankan oleh Tom Hiddleston, tetapi segera mendapati dirinya menghadapi kemarahan penduduk setempat yang menyalahkannya atas sebuah tragedi.

"Rasanya luar biasa. Saya senang akhirnya bisa memerankan seseorang yang menjalin hubungan dengan manusia lain karena Carrie sebenarnya tidak," kata Danes dalam sebuah wawancara, dikutip Selasa (17/5).

"Aku agak menganggapnya seperti Edward Scissorhands, anehnya... dia mengerti volatilitasnya dan dia sangat cenderung untuk melindungi orang lain dari itu dan dia mengisolasi dirinya sendiri," tambahnya.

Sementara ular misterius ditakuti oleh penduduk setempat, Cora tertarik untuk mempelajarinya lebih lanjut.

"Saya pikir ular itu adalah simbol kecemasan orang-orang, untuk semua hal yang tidak diketahui yang mengganggu dan mengkhawatirkani," kata Danes.

Mini seri ini berfokus pada perdebatan antara sains versus iman, dengan karakter yang percaya alasan yang berbeda untuk keberadaan makhluk mitos.

The Essex Serpent sudah tayang perdana di Apple TV+ pada Jumat (13/5) lalu. (Ant/OL-1)