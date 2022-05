Mini Album Terbaru Ryeowook Kelanjutan dari The Little Prince

KIM Ryeowook dari grup idola K-pop Super Junior mengungkapkan mini album solo ketiganya, A Wild Rose, yang akan diluncurkan pada bulan ini, merupakan kelanjutan dari mini album pertamanya, The Little Prince.

"A Wild Rose, konsep mawar yang aku rekomendasikan karena The Little Prince memiliki cerita tentang mawar dan untuk Drunk on Love, video musiknya juga terkait dengan bunga. Aku merasa album ini diperlukan dan begitu juga dengan mawar," kata Ryeowook dalam siaran langsung di laman YouTube Super Junior, dikutip Selasa (3/5).

Kendati mengusung tentang mawar atau rose, namun tidak ada penyebutan nama bunga yang identik dengan duri itu baik dalam judul lagu utama maupun lirik lagu.

Ryeowook mengatakan mawar hanya merupakan sebuah konsep untuk menggambarkan cerita menyakitkan sebuah cinta yang luar biasa.

"Mawar cantik walau memiliki duri. Jadi, ini mewakili rasa sakit seseorang," kata dia kepada sekitar 3.800 penonton siaran langsungnya kala itu.

Nantinya, ada dua video musik yang dirilis dengan kisah yang berhubungan. Tidak ada model yang dihadirkan dalam video. Ryeowook sendiri yang akan berakting untuk video musiknya.

"Aku seharusnya juga ikut berakting. Aku melakukan musikal juga. Kali ini, aku melakukan semuanya. Hanya wajahku di video musik, aku harap kalian menyukainya," kata dia.

Berbicara soal lagu-lagu dalam album, kali ini tidak ada satupun yang dia tulis sendiri, berbeda dengan album kedua yang memungkinkan dia menjadi penulis liriknya.

Ryeowook mengatakan, pada album ketiga, dia lebih berfokus pada emosi dan suaranya.

"Saat membuat album ini, bagian terpenting aku berpikir mengenai konser, apakah kalian dapat ikut bernyanyi saat konser. Jadi aku tidak dapat hanya memiliki lagu yang hanya dapat kalian dengarkan. Aku suka bright vibe. Seperti album Super Junior, lagu-lagunya memiliki perubahan drastis dalam mood. Album ini mirip seperti itu. Ada lagu bright," jelas Ryeowook.

Di sela siaran langsung, dia juga sempat menyanyikan dua lagu barunya yakni Crying dan My Dear.

Lirik Crying berbicara mengenai mantan kekasih yang bersikap acuh tak acuh, sementara My Dear, melalui liriknya, mengungkap ketulusan seseorang pada seorang terkasihnya.

Mini album solo ketiga Ryeowook hadir setelah tiga tahun sejak perilisan album kedua yakni Drunk on Love pada 2019. Mini album debutnya, The Little Prince resmi dirilis pada 2016, sebelum sang penyanyi menjalani wajib militer.

Sebelum perilisan album, Ryeowook dijadwalkan meluncurkan lagu prarilis yang berhubungan dengan lagu utama dalam album.

Berbicara harapan, dia ingin menjadi salah satu penyanyi luar biasa seperti banyak penyanyi di luar sana. Sebagai idola, dia juga ingin agar junior-juniornya bisa menyanyikan lagu-lagunya.

"Ada banyak penyanyi yang luar biasa dan aku ingin termasuk di dalamnya dan sebagai idol, aku ingin junior idol menyanyikan

laguku," pungkas dia. (Ant/OL-1)