Lee Kwang-soo Bintangi Serial The Killer's Shopping List

AKTOR Lee Kwang-soo kembali ke layar kaca dengan berperan sebagai kasir di supermarket dalam serial drama komedi misteri Korea The Killer's Shopping List, yang tayang perdana di tvN, Rabu (27/4).

Berdasarkan novel The Killer's Shopping Mall karya Kang Ji-young, serial itu mengikuti kisah orang-orang yang memburu pelaku kasus pembunuhan misterius yang terjadi di dekat supermarket bernama MS Mart.

Lee berperan sebagai Dae-sung, anak pemilik supermarket, yang memiliki ingatan luar biasa dan memulai penyelidikannya sendiri atas kasus tersebut berdasarkan tanda terima yang dianggap ditinggalkan oleh si pembunuh.

"Skripnya sangat menarik dan menggairahkan dan karakternya benar-benar baru bagi saya. Saya senang melakukan proyek ini. Saya pikir jika saya melewatkan kesempatan ini, saya mungkin tidak akan mendapatkan kesempatan lagi untuk memainkan karakter yang menarik ini selamanya," katanya dalam konferensi pers daring, dikutip dari Yonhap, Kamis (28/4).

Ia menggambarkan karakter Dae-sung sebagai orang yang usil dan mampu menghafal setiap detail pengunjung MS Mart. Karena serba ingin tahu dan mampu menghafal dengan baik, Dae-sung rela terlibat dalam kasus pembunuhan.

"Dae-sung tertarik pada segala sesuatu dan setiap orang di sekitarnya. Dia menyukai mereka. Dalam aspek itu, saya dan Dae-sung sangat mirip," kata Lee.

The Killer's Shopping List juga dibintangi oleh Kim Seol-hyun atau dikenal sebagai Seolhyun dari girl grup K-pop AOA yang memerankan pacar Dae-sung, Ah-hee.

Karakter ini berprofesi sebagai seorang perwira polisi muda yang bertekad untuk menjaga desa dan melindungi pacarnya.

Seolhyun mengatakan dirinya tidak mengerahkan usaha lebih keras untuk berakting lebih lucu atau terlihat lebih lucu dalam proyek komedi pertamanya. Ia hanya mencoba menampilkan karakter seperti yang digambarkan dalam naskah.

"Dan persahabatan lama dengan Lee Kwang-soo membantu saya menciptakan chemistry di layar yang lebih besar dari yang diperkirakan dalam pertunjukan," kata Seolhyun.

Lee sendiri mendapatkan ketenaran di kalangan penggemar Asia berkat variety show SBS Running Man. Serial The Killer's Shopping List ini merupakan serial TV pertama Lee dalam waktu sekitar empat tahun sejak drama Live (2018), saat dia berperan sebagai seorang polisi.

Selama periode tersebut, Lee muncul dalam film, termasuk Sinkhole (2021) dan The Pirates : The Last Royal Treasure (2022). (Ant/OL-1)