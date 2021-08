Lee Kwang Soo Ungkap Kim Jong Kook Ingin Segera Menikah

LEE Kwang Soo, baru-baru ini, menjadi bintang tamu di episode terbaru dari acara televisi SBS, My Little Old Boy, saat dia makan di rumah teman baiknya di Running Man, Kim Jong Kook.

My Little Old Boy adalah acara yang berpusat pada selebriti dan ibu mereka saat mereka mengamati dan mengomentari bagaimana anak-anak mereka hidup.

Kim Jong Kook dan ibunya adalah anggota tetap acara tersebut. Jadi, ketika Lee Kwang Soo datang berkunjung, para ibu dan MC memiliki banyak pertanyaan untuknya.

Sebelum menjawab pertanyaan apa pun, Lee Kwang Soo menceritakan bahwa saat Kim Jong Kook mampir ke lokasi syuting untuk menyambutnya, dia bercanda dan berkata kepada Lee Kwang Soo, “Aku tidak datang untuk menemuimu, jadi jangan merasa tertekan.”

Kemudian, Lee Kwang Soo ditanya alasan mengapa Kim Jong Kook belum menikah,dia menjawab dengan hati-hari mengingat ibunda personel band Turbo itu ada di ruangan.

Menurut Lee Kwang Soo itu kemungkinan ada hubungannya dengan kepribadian Kim Jong Kook.

“Saya pribadi percaya itu karena kepribadiannya. Kecuali dia yakin dengan orang lain, dia tidak akan membuka hatinya dengan mudah,” ujarnya

Lee Kwang Soo juga mengungkapkan, tidak seperti di masa lalu, Kim Jong Kook sebenarnya mulai banyak berpikir tentang pernikahan baru-baru ini.

“Sebelumnya, dia tidak memiliki pemikiran tentang pernikahan, tetapi sekarang saya pikir dia ingin menikah lebih dari sebelumnya,” tambah Lee Kwang Soo. (OL-1)