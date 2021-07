Yoon Eun Hye Blak-Blakan Soal Kim Jong Kook

DALAM salah satu episode acara variety Ask Us Anything atau yang juga dikenal sebagai Knowing Brothers, Kan Mi Yeon dan Yoon Eun Hye dari Baby V.O.X serta Jun Jin dan Andy Shinwa muncul sebagai bintang tamu.

Dilansir dari situs soompi, dalam episode tersebut, Yoon Eun Hye ditanya tentang hubungannya dengan Kim Jong Kook di variety show lama X-Man.

Meskipun keduanya bermain-main sepanjang acara X-Man, adegan pasangan yang paling terkenal adalah ketika Kim Jong Kook menutupi telinga Yoon Eun Hye.

Yoon Eun Hye berkata dengan terus terang, “Jantungku berdetak kencang saat itu. Saya mendapat banyak pertanyaan tentang apakah kami benar-benar berkencan. Mungkin jumlah yang sama dengan yang diminta Seo Jang Hoon untuk menembakkan lemparan tiga angka kemanapun dia pergi.”

Dia menambahkan, “Bahkan orangtua saya bertanya apakah itu nyata. Saya pikir orangtua saya berharap agar itu menjadi nyata. ”

Dia juga mengatakan bahwa Kang Ho Dong, yang juga ada di X-Man, juga terbawa ke dalam skenario cinta itu.

“Dia memberitahu saya bahwa jika kami menikah, dia akan memberi kami 10 juta won sebagai hadiah ucapan selamat. Pada saat itu, itu adalah jumlah uang yang luar biasa bagi saya. Dia juga mengatakan dia akan memberi kami sabuknya saat dia menjadi juara ssireum (gulat Korea). Saya adalah penggemar berat gulat saat itu dan saya sangat menginginkannya,” pungkas Yoon Eun Hye. (OL-1)