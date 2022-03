Morad Rilis Album Debut, About a Woman

MORAD, penyanyi sekaligus penulis lagu muda asal Jakarta, akhirnya memperkenalkan karya seutuhnya miliknya dengan merilis album debut berjudul About a Woman.

Album yang dirilis pada Jumat (18/3) itu dengan berkolaborasi bersama Berita Angkasa Records itu berisi sembilan lagu, yaitu No One’s Gonna Love You, Good Lovin’, Red & Black, How, In Case You Need Someone, About a Woman, If Tomorrow I’m Losing You, Again, dan Empty.

“Album ini sepenuhnya tentang romansa, the one simple theme that hits hard in most of people’s story. Di album ini ada kisah romansa tentang pertanyaan, kehilangan, penyesalan, keinginan, kecemasan, bargaining, acceptance, dan masih banyak lagi unsur romansa yang mungkin kalian dengar saat mendengar lagu-lagu yang ada di album ini,” ujar Morad melalui rilis pers.

Seperti single-single yang sudah dirilis sebelumnya, Morad, di album ini, berkolaborasi dengan Viki Vikranta, penggebuk drum Kelompok Penerbang Roket, sebagai produser. Ia bercerita banyak pengalaman yang ia dapat ketika bekerja sama dengan Viki sejak Mei 2020 hingga Agustus 2021.

“Pastinya banyak banget yang saya pelajari, mungkin beberapa dari sekian banyaknya pengalaman tersebut yang paling berkesan adalah bagaimana Viki membuat komposisi lagu dan membagi porsi untuk elemen apa saja yang akan dituangkan ke dalam lagu. Intinya Bagaimana cara mengaplikasikan ‘less is more’ secara tepat,” kata Morad.

Memilih jalur sebagai solois diakui Morad tantangan dan pengalaman paling menarik adalah ketika berkolaborasi dengan para musisi yang membantu mengisi dan memainkan instrumen musik di album About a Woman.

Ia mengatakan, “Sedikit kesulitannya mungkin menyamakan jadwal satu sama lain. Teknis rekaman mungkin ada kesulitan juga, tapi tidak terasa sama sekali karena dalam prosesnya kami sangat menikmati sekali.”

Selain dirilis dalam format digital di berbagai layanan musik streaming, About a Woman rencananya juga akan dirilis Berita Angkasa Records dalam bentuk fisik cakram padat dan merchandise versi eksklusif nan terbatas.

Selain itu, video musik untuk lagu Again juga sudah dirilis dan bisa disimak di akun YouTube milik Morad.

Dalam penggarapan video musik tersebut, Morad berkolaborasi dengan seniman, fotografer, dan videografer asal Bandung, Lukman Hakim, sebagai sutradara.

Morad berharap setelah album debutnya dirilis, perjalanan bermusiknya tidak berhenti dan selalu menjadi pengingat pribadi kenapa ia memulai untuk berkarya.

“Dan semoga album ini bisa menjadi inspirasi dan motivasi untuk siapapun di luar sana dan bisa menjadi berkah untuk orang-orang yang terlibat dalam pengerjaan About a Woman,” tutup Morad. (RO/OL-1)