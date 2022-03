Aespa Raih Penghargaan Terbanyak di Korean Music Awards 2022

PENYELENGGARA Korean Music Awards 2022 mengumumkan daftar para pemenang, Selasa (1/3).

Berbeda dengan kebanyakan penghargaan musik Korea Selatan (Korsel) lainnya, yang menggunakan angka penjualan sebagai kriteria utama dalam menentukan pemenang setiap tahun, ajang ini berfokus pada pencapaian musik sebagai kriteria utamanya.

Korean Music Awards juga lebih mementingkan album dan lagu itu sendiri.

Grup idola K-pop Aespa memenangkan penghargaan terbanyak tahun ini dengan total tiga penghargaan, termasuk dua dari empat besar (empat penghargaan utama yang menjangkau semua genre musik).

Mereka memenangkan kategori Song of the Year, Rookie of the Year, dan Best K-Pop Song untuk lagu hit mereka Next Level.

Sementara itu, grup idola Bangtan Sonyeondan (BTS) memenangkan kategori Artist of the Year untuk ketiga kalinya.

Pada 2018, BTS membuat sejarah dengan menjadi grup idola pertama yang memenangkan Artist of the Year di Korean Music Awards dan mereka mengulangi prestasi tersebut pada 2019.

Di sisi lain, penyanyi folk indie Lang Lee membawa pulang penghargaan kategori Album of the Year melalui album There is a Wolf. (Ant/OL-1)