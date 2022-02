Treasure Puncaki Tangga Lagu iTunes di 30 Negara

GRUP K-Pop Treasure menduduki puncak tangga lagu iTunes di 30 negara lewat mini album The Second Step: Chapter One.

Lagu utama album tersebut, yang berjudul Jikjin, juga berada di peringkat pertama di beberapa tangga lagu, termasuk di Line Music Jepang.

YG Entertainment mengatakan video musik Jikjin, yang dilaporkan menelan biaya 500 juta won atau sekitar Rp5,9 miliar ditonton hampir 10 juta kali di YouTube dalam waktu sekitar 21 jam sejak dirilis.

Untuk menandai perilisan The Second Step: Chapter One, Treasure juga meluncurkan berbagai merchandise bertema Jikjin, mulai dari photocard hingga gantungan kunci.

Grup beranggotakan 12 orang itu memulai debut mereka pada Agustus 2020. April mendatang, mereka dijadwalkan akan mengadakan konser pertama. (Ant/OL-1)