Produser dan Sutradara Ghostbuster Tutup Usia

PRODUSER dan sutradara Ivan Reitman, yang dikenal sebagai pembuat film Ghostbusters, meninggal dunia di usia 75 tahun.

Reitman meninggal dunia pada Sabtu (13/2) malam waktu setempat di kediamannya di Montecito, California, Amerika Serikat, kata keluarganya.

"Keluarga kami berduka atas kehilangan tidak terduga dari seorang suami, ayah, dan kakek yang mengajari kami untuk selalu mencari keajaiban dalam hidup," kata keluarga Reitman dalam sebuah pernyataan dikutip Selasa (15/2).

Masih dalam keterangan tersebut, pihak keluarga berharap sosok Reitman akan selalu dikenang oleh banyak orang melalui film-filmnya.

Sutradara film reboot Ghostbusters (2016), Paul Feig, menyampaikan duka citanya melalui unggahan di akun Twitter-nya. Ia mengaku terkejut atas berita kematian Rietman.

Saya mendapat kehormatan bekerja sangat dekat dengan Ivan dan itu selalu merupakan pengalaman belajar. Dia menyutradarai beberapa film komedi favorit saya sepanjang masa. Dunia komedi berutang banyak padanya," tulis Feig.

Reitman dikenal berkat karya bergenre komedi, terutama pada era 1980-an dan 1990-an. Terobosan karier terbesarnya datang saat ia memproduseri Animal House (1978) dan menyutradarai Meatballs (1979).

Kesuksesan Rietman yang paling signifikan adalah ketika dia memproduseri dan menyutradarai Ghostbusters (1984). Film yang dibintangi Bill Murray dan Dan Aykroyd itu meraup hampir US$300 juta di seluruh dunia. Film itu juga mendapatkan dua nominasi Oscar, melahirkan waralaba termasuk spin-off, acara televisi, dan film baru seperti Ghostbusters: Afterlife (2021).

Di antara film terkenal lainnya yang ia sutradarai adalah Twins (1988), Kindergarten Cop (1990), Dave (1993), Junior (1994), dan Six Days, Seven Nights (1998).

Rietman memproduseri Beethoven (1992), Old School (2003), EuroTrip (2004), dan banyak lainnya, termasuk film nominasi Oscar yang disutradarai oleh putranya, Jason Reitman, Up in the Air (2009). (Ant/OL-1)