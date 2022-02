TREASURE Dijawalkan Gelar Konser Daring pada April

GRUP idola K-pop TREASURE akan mengadakan konser solo pertama mereka di Seoul selama dua hari pada April 2022. Hal itu diumumkan label YG Entertainment, Senin (7/2).

Daftar lagu yang akan mereka bawakan termasuk Jikjin, dari album terbaru grup dan menampilkan pertunjukan subunit.

Konser yang dijadwalkan pada 9-10 April akan disiarkan secara daring dan ada kemungkinan konser di tempat dapat dibatalkan jika ada peningkatan kasus covid-19.

Seperti dikutip dari The Korea Herald, Senin (7/2), konser ini akan menjadi kesempatan melihat perkembangan para personel grup dalam bermusik dan memperluas spektrumnya.

TREASURE dijadwalkan merilis mini album pertama mereka, yang berjudul The Second Step: Chapter One, pada 15 Februari 2022.

Album berisi enam lagu tersebut terjual lebih dari 600.000 keping dalam masa prapemesanan. Personel TREASURE berpartisipasi dalam menulis beberapa lagu. (Ant/OL-1)