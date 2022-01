Pevita Pearce Bagikan Kisah Unik Bermain PUBG Mobile

HOBI bermain gim, Pevita Pearce menceritakan berbagai pengalaman uniknya saat bermain PUBG Mobile bersama pemain yang terpilih secara acak atau random.

"Jadi sambil nungguin temen aku main dulu deh sama random. Mereka tanya, 'Ini kak Pevita ya?' Aku jawab, 'Iya, halo, salam kenal, (mereka bilang) 'Wah bohong, buktinya kak buktinya'. Jadi unik-unik," ungkap Pevita Pearce saat bertemu media, dikutip Rabu (26/1).

Pevita juga menceritakan keseruannya saat bermain dengan pemain yang usianya masih sangat muda. Pasalnya, lanjut dia, tidak sedikit dari pemain tersebut yang bukan hanya bermain gim bersama dia, tapi juga menceritakan tentang kehidupan mereka.

"Unik, kalau ketemu sama bocil-bocil itu menarik biasanya experience-nya. Mereka cerita, 'Aku punya pacar loh kak', 'Kalau ini bener kak Pevita follow dong Instagram aku', gitu, tapi paling aku komen aja fotonya," kata Pevita.

Dari pengalamannya tersebut, Pevita merasa bahwa gim, termasuk PUBG Mobile, rupanya dapat menjadi sarana untuk mempersatukan banyak orang dari segala tempat.

Pevita memang merupakan salah satu aktris yang gemar bermain gim. Bahkan, dia mengaku bisa menghabiskan waktu berjam-jam untuk bermain PUBG Mobile.

"Di saat aku lagi mendalami sekali, bener-bener aku mau naikkin rank, itu aku main dari jam 9 atau 10 malam sampai jam 5 atau 6 pagi, dan aku tidak merekomendasikan ini ya," tutur Pevita

"Tapi karena sekarang sudah ada aktivitas normal lagi dan udah ada opsi di Livik di mana aku bisa main 15 menit, jadinya anytime pas makan siang, lagi nunggu take syuting, atau sebelum tidur, aku bisa refreshing pakai itu," lanjutnya.

Mengenai dirinya yang kini didapuk sebagai duta merek atau brand ambassador PUBG Mobile, Pevita mengatakan hal tersebut seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Apalagi, saat dia berkolaborasi dengan gim tersebut untuk merilis Voice Pack eksklusif, beberapa waktu lalu.

"Rasanya surreal banget. Karena kan aku main dari awal dan aku enggak pernah main dengan pikiran bahwa aku akan menjadi BA-nya. pernah berimajinasi kalau pake suara gue atau kalau gue jadi skin-nya gokil juga ya dan akhirnya itu bisa terealisasi, 'It's like a dream come true' dan aku happy banget," ujarnya. (Ant/OL-1)