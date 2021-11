Song Hye Kyo Bicara Soal Drama Terbarunya, Now We Are Breaking Up

DALAM wawancara dengan Majalah Dazed, Song Hye Kyo berbicara tentang drama Korea terbarunya, Now We Are Breaking Up. Drama terbaru SBS itu adalah drama roman realistis tentang cinta dan putus cinta dengan latar belakang industri fesyen.

Song Hye Kyo berperan sebagai Ha Young Eun, perancang busana yang realis tegas, sementara Jang Ki Yong akan berperan sebagai Yoon Jae Guk, fotografer lepas cerdas yang berubah pikiran tentang cinta.

Pada titik yang dinanti-nantikan dalam drama mendatang, Song Hye Kyo berbagi, “Sebagai seorang aktris, industri fesyen tidak terlalu jauh. Namun, saya sedikit terkejut ketika secara tidak langsung mengalami pekerjaan yang terjadi di perusahaan yang sebenarnya mendesain pakaian. Saya menyadari itu benar-benar seperti medan perang yang sangat sengit dan kacau di mana setiap menit dan setiap detik sangat berharga. Saya pikir pemirsa juga akan bersenang-senang menonton apa yang terjadi sampai pada titik di mana pakaian yang kami beli keluar ke dunia.”

Ketika ditanya apa yang membuatnya memilih drama romansa lain setelah drama sebelumnya Encounter, Song Hye Kyo menjawab, “Saya memiliki harapan untuk diri saya sendiri dan berharap Song Hye Kyo melakukan drama roman di usia 40-an akan berbeda dari usia 30-an. Beberapa orang mengkritik saya karena melakukan drama romansa lagi, tetapi setelah menyelesaikan drama seperti ini, saya tidak menyesal. Tidak peduli apa yang orang katakan, saya pikir saya melakukan pekerjaan yang sangat baik untuk memilih Now We Are Breaking Up pada titik ini dalam hidup saya."

Song Hye Kyo juga berbicara tentang penggambaran emosinya. Dia menjelaskan, “Misalnya, mari kita berpura-pura bahwa tahapan kesedihan yang harus saya gambarkan dalam adegan berkisar dari satu hingga lima. Jika dulu saya hanya bisa merasakan kesedihan di tingkat pertama, sekarang empat tingkat emosi membuat hati saya goyah karena saya sudah tua dan membangun pengalaman. Kesedihan dan rasa sakit yang tidak saya ketahui ketika saya masih muda telah menjadi emosi yang saya rasakan dengan jelas setelah waktu berlalu.”

Now We Are Breaking Up akan tayang perdana pada Rabu (12/11) pukul 22.00 KST. (OL-1)