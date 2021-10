Weitzman Minta Dukungan Pendukung untuk Pembuatan Film Dokumenter The Beatles

SEORANG pembuat film meminta bantuan penggemar The Beatles untuk merilis film dokumenter baru tentang Fab Four.

Simon Weitzman, pembuat film itu, meminta bantuan agar filmnya Here, There & Everywhere bisa diedit dan dirilis. Untuk itu dia membuat gerakan crowdfunding sehingga para penggemar dapat berkontribusi.

Dia menggambarkan filmnya itu sebagai "surat cinta untuk The Beatles dari penggemar mereka."

Film, yang mengeksplorasi peran yang dimainkan penggemar dan penggemar musik dalam menjaga musik band tetap hidup, menampilkan wawancara mendalam dengan saudara perempuan Lennon, Julia Baird, artis/musisi Klaus Voormann, pematung Liverpool Beatles Waterfront Statues Andrew Edwards, Beatles Mad Day yang legendaris, fotografer keluarga Tom Murray, dan banyak lagi.

Weizman telah membentuk crowdfunding untuk membantu merilis film tersebut dan telah mengumpulkan 30.423 pound sterling pada saat publikasi. Targetnya adalah 45.000 pound sterling.

Dia mengatakan "Pada akhirnya, Anda hanya ingin memberikan film yang dinikmati para penggemar dan mereka merasa telah menjadi bagian darinya dan itu telah meluas ke cara film ini memasuki kampanye crowdfunding baru."

Sejumlah fans yang berkontribusi juga akan mendapatkan imbalan.

Weizman menjelaskan di halaman crowdfunder, “Kami telah membuat imbalan yang merupakan hadiah yang kami tawarkan kepada pendukung sebagai imbalan atas kontribusi untuk membantu kami menyelesaikan film. Setiap kontribusi akan membantu membayar hak musik dan arsip dan biaya pascaproduksi lainnya. Setiap orang akan melihat nama mereka di antara pendukung kami di akhir film.” (OL-1)