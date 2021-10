Judy Greer tidak Hadir Lagi di Ant-Man and The Wasp 3

ANT-MAN and The Wasp: Quantumania tampaknya tidak akan menampilkan Judy Greer, pemeran Maggie, mantan istri Scott Lang dan ibunda Cassie.

Setelah muncul di dua film blockbuster utama Paul Rudd sebelumnya, hal itu sedikit mengejutkan.

"Saya belum diberi tahu apa-apa jadi saya rasa saya tidak ada di dalamnya, sebenarnya tidak saya buruk dalam [menyimpan rahasia]," katanya saat wawancara dengan ScreenRant.

"Saya selalu memberi tahu orang-orang seperti, 'Jangan beri tahu saya jika Anda tidak ingin saya memberi tahu semua orang.'

"Tidak ada yang menghubungi saya dan merasa bebas untuk mencetaknya, bahwa saya sangat bersedia dan sangat bersedia untuk pergi."

Yang paling penting adalah penjahat baru Kang the Conqueror (diperankan oleh Jonathan Majors) mungkin waktu keluarga untuk Scott Lang tidak akan menjadi pilihan di masa depan.

Greer bukan satu-satunya anggota pemeran Ant-Man yang tampaknya dibiarkan dalam kegelapan tentang masa depan MCU mereka, karena aktor Kurt David Dastmalchian menegaskan komitmen syutingnya pada proyek yang berbeda bisa terjadi antara dia dan kembali.

"Yah, sayangnya dengan dunia Ant-Man sejujurnya saya tidak tahu ke mana saya akan pergi selanjutnya," katanya, Agustus lalu.

"Saat ini saya benar-benar sedang mengerjakan R... Saya pikir ini adalah film dengan rating R, The Last Voyage of the Demeter." (OL-1)