Idris Elba Pastikan tidak Akan Jadi James Bond

IDRIS Elba buka suara tentang rumor akan jadi James Bond berikutnya. Kala pemutaran perdana film The Harder They Fall, yang diproduseri rapper Jay-Z, Elba membantah dia akan menjadi penerus 007 pascaera Daniel Craig.

Ditanya oleh ITV London apakah dia akan berperan sebagai mata-mata Inggris itu, Elba menjawab: "Tidak, saya tidak akan menjadi James Bond."

Ditekan apakah dia ingin mengambil peran di beberapa titik, dia menambahkan: "Siapa yang tidak mau?"

Elba mengakui kesempatan itu adalah pertanda baik untuk menjadi salah satu solusi dalam menyudahi rasisme di ranah perfilman.

“Ini pertanda saat-saat kita bisa berhenti berbicara tentang hitam, putih, dan warna,” jawab Elba ketika ditanya betapa menakjubkannya memiliki James Bond hitam.

Elba memiliki banyak proyek yang direncanakan selama beberapa tahun ke depan, termasuk menyuarakan Knuckles di Sonic The Hedgehog 2 dan membintangi Three Thousand Years of Longing, sebuah film fantasi romantis dari sutradara Mad Max: Fury Road, George Miller.

Belum diketahui pasti siapa pengganti Daniel Craig sebagai James Bond. (OL-1)