No Time To Die Raup Rp796 Miliar di Box Office Amerika

FILM James Bond terakhir di era Daniel Craig, No Time To Die, berhasil meraup US$56 juta atau sekitar Rp796 miliar pada debut akhir pekan di 4.407 bioskop Amerika Utara, menurut perkiraan perusahaan analitik Comscore, Minggu (10/10) waktu setempat.

"Butuh waktu lama hingga akhirnya film ini muncul di layar lebar. Itu tepat seperti yang sudah kami duga dan prediksi," kata Erik Lomis, kepala distribusi United Artists Releasing.

Menurut distributor Amerika Utara United Artists Releasing, 25% penonton kembali ke bioskop untuk pertama kalinya dalam 18 bulan akhir pada pekan ini, menunjukkan bahwa film tersebut akan mendapatkan statistik yang cukup signifikan.

No Time To Die diluncurkan di sejumlah negara, akhir pekan lalu, yang ditangani Universal Pictures dan MGM. Pada Minggu (10/10), pendapatan global diperkirakan telah mencapai lebih dari US$313,3 juta (Rp4,4 triliun).

Faktanya, pembukaan film Bond terbaik yang pernah ada bahkan tidak mencapai US$100 juta (Rp1,4 triliun), misalnya pada 2012, debut Skyfall dibuka dengan US$88,4 juta (Rp1,2 triliun).

Baik kritikus maupun penonton memberikan tanggapan positif, seperti di Rotten Tomatoes film ini mendapatkan skor 84% dan di CinemaScore mendapatkan skor A-.

"Saya benar-benar lega karena film ini akhirnya tayang di bioskop dan orang-orang mendapat kesempatan untuk menikmatinya," kata Daniel Craig dari Charlotte Motor Speedway, Minggu (10/10).

Tidak seperti banyak film yang dirilis selama pandemi, streaming atau rilis hibrida tidak menjadi pertimbangan untuk No Time to Die.

Selain menjadi film Bond berdurasi terpanjang yang pernah ada, film ini juga merupakan film yang memiliki anggaran produksi termahal yakni sekitar US$250 juta (Rp3,5 triliun), belum termasuk biaya pemasaran yang dilaporkan melebihi US4100 juta (Rp1,4 triliun).

No Time to Die berhasil menggeser posisi Venom: Let There Be Carnage, yang pada pekan lalu menempati posisi pertama.

Pada pekan ini, film Venom 2 itu menghasilkan US$32 juta (Rp454 miliar) atau turun 64% dari rekor peluncuran yang mencapai US$90 juta (Rp1,2 triliun). Meski demikian, sekuel yang didistribusikan Sony Pictures Releasing itu telah menghasilkan US$185,6 juta (Rp2,6 triliun) secara global hingga saat ini.

Sementara itu, film pendatang baru lainnya termasuk film Islandia berjudul Lamb, yang didistribusikan oleh A24 menghasilkan 1 US4juta (Rp14 miliar) dari hanya 583 bioskop serta Mass, yang didistribusikan oleh Bleecker Street meruap US$14.457(Rp205

juta). (Ant/OL-1)